AGGIORNAMENTO DELLE 14,30 – Sono 27 i guariti e dimessi dell’ultimo giorno nelle Marche, sei i pazienti in meno ricoverati in terapia intensiva. E’ quanto comunicato dal Gores nel secondo bollettino di giornata. Per quanto riguarda i guariti/dimessi il totale arriva dunque a 2.305 (ieri erano (2.278), mentre continua a calare la pressione sulle terapie intensive dai 38 di ieri si è arrivati ai 32 odierni. Nel Maceratese sono invece cinque i nuovi casi di coronavirus (non 5 come era stato comunicato in prima battuta dal Gores) e il totale arriva 1.056. Mentre sono 28 le persone che hanno lasciato l’isolamento domiciliare rispetto a ieri, al momento ce ne sono quindi 855 tra sintomatici e asintomatici di cui 172 operatori sanitari. A livello regionale molto più netto il calo: ieri erano 6.822, oggi sono 6.481.

Sono 23 i nuovi casi di coronavirus nelle Marche, a fronte di 735 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal primo bollettino di giornata del Gores. L’incidenza giornaliera dei positivi è del 3,13%, leggermente in aumento rispetto a ieri (2,15%) ma conferma comunque la fase di controllo attuale. E dei 23 positivi registrati oggi, 11 sono della provincia di Pesaro Urbino, 4 di Ancona, 5 di Macerata, 1 di Fermo e 2 residenti fuori regione. In totale dunque in regione i contagi salgono a 6.493 su 47.827 tamponi svolti fino ad oggi. L’incidenza complessiva dei test positivi sul totale dei test esaminati si attesta dunque al 13,5%.

