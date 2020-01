QUERELLE - Luca Maria Giuseppetti di Caldarola, Mauro Falcucci di Castelsantangelo sul Nera , Pietro Cecoli di Monte Cavallo, Mario Baroni di Muccia, Emiliano Nardi di Serravalle di Chienti e Massimo Citracca di Valfornace disserteranno la riunione a Roma convocata da Mangialardi

«Tardiva, insignificante e dal tono pre-elettorale». Così i sindaci Luca Maria Giuseppetti di Caldarola, Mauro Falcucci di Castelsantangelo sul Nera, Pietro Cecoli di Monte Cavallo, Mario Baroni di Muccia, Emiliano Nardi di Serravalle di Chienti e Massimo Citracca di Valfornace definiscono la riunione convocata da Maurizio Mangialardi, presidente Anci Marche per domani a Roma al Pio Sodalizio dei Piceni. I primi cittadini minacciano persino la riconsegna delle fasce tricolori al presidente del Consiglio Giuseppe Conte: «Il perdurare di questa situazione di stallo non può più essere sopportata. I sindaci non vogliono essere correi della totale incapacità della politica per le oggettive insufficienti misure approvate per la ricostruzione con il conseguente abbandono della montagna da parte della popolazione». E ancora sulla convocazione di domani precisano: «E’ tardiva perché iniziative collettive andavano fatte molto prima e anziché essere convocate a mezzo e-mail dovevano essere preventivamente concertate con incontri “veri” tra tutti i sindaci coinvolti. Insignificante perché Anci Nazionale e Regionale, le Regioni e alcuni sindaci sono stati auditi dalle Commissioni Parlamentari di Camera e Senato prima delle trasformazioni in Legge dei Decreti e fiumi di inchiostro in testi di revisioni elaborati dalla stessa Anci, dalle Regioni e dai sindaci sono rimasti totalmente inascoltati. Le popolazioni terremotate si sentono completamente dimenticate e offese per le promesse ricevute che sono rimaste totalmente disattese anche dopo la visita del presidente Conte a Castelsantangelo sul Nera».