SAN SEVERINO - Terminata l'opera di ricostruzione in un edificio, revocata dal sindaco l'ordinanza di inagibilità che era stata disposta dopo il sisma

Lavori di ricostruzione terminati in un edificio di via San Francesco a San Severino. Il primo cittadino settempedano, Rosa Piermattei, ha firmato la revoca dell’ordinanza di inagibilità con la quale, a seguito delle scosse di terremoto dell’ottobre 2016, aveva dichiarato non utilizzabile lo stabile. Il nuovo provvedimento, che ha fatto seguito alla dichiarazione di fine lavori, consentirà a due famiglie di fare rientro a casa dopo il sisma. Per la riparazione del danno e il miglioramento sismico dell’edificio l’Ufficio speciale per la Ricostruzione della Regione Marche aveva emesso un finanziamento pubblico di 115mila euro.