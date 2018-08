MACERATA - Il deputato Tullio Patassini attacca l'amministrazione Carancini e Flavio Corradini: «Richiesto l’accesso agli atti per verificare il rispetto di ogni normativa perché, come si evince dal cartello di cantiere, è previsto un ampliamento delle cubature rispetto a quella della casa demolita»

Sopralluogo oggi pomeriggio del deputato leghista Tullio Patassini assieme ad altri esponenti del Carroccio sulla fonte Pozzo del Mercato dopo la denuncia dell’architetto Silvano Iommi attraverso un articolo su Cronache Maceratesi (leggi) per la costruzione di una villa con un ampliamento della volumetria a ridosso di un fontanile del 1783, a poche decine di metri dallo Sferisterio. «Veder questa fonte storica in questo stato di degrado è molto triste – ha detto Patassini – Tutti si erano impegnati al recupero di un luogo al quale i casettari (gli abitanti della zona di Corso Cairoli, ndr) sono molto legati. Non solo non è stato recuperato, ma oggi viene addirittura sommerso da un cantiere. Come qualunque bene storico culturale da tutelare dovrebbe avere un’area di rispetto, invece la fonte ora è attaccata a un cantiere e viene anche utilizzata come deposito di materiali di risulta. E’ stato richiesto l’accesso agli atti – prosegue Patassini – ma quello che è più doveroso è una risposta da parte dell’amministrazione comunale. Gli assessori di Macerata non possono nascondersi sempre dietro al sindaco».

«Il cantiere non è stato aperto per il recupero del fontanile promesso dal sindaco Carancini in campagna elettorale e oggetto di due mozioni consiliari – spiega Patassini – Serve invece a costruire la “villa di Flavio” dove Flavio sta per l’ex rettore Unicam Corradini che parla sempre di sé in terza persona, come gli imperatori romani. Nonostante decine di migliaia di letture e l’eco sui social del pezzo di Iommi, autore di una pubblicazione sui fontanili di interesse architettonico-culturale, la Giunta resta muta sull’argomento. Perché? È stato richiesto l’accesso agli atti per verificare il rispetto di ogni normativa perché, come si evince dal cartello di cantiere, è previsto un ampliamento della cubature rispetto a quella della casa demolita – aggiunge Patassini – Come mai i muraglioni della villa sono a ridosso del sito storico quasi che il fontanile pubblico sia destinato a corredo di un giardino privato? . Carancini parla di esportare la cultura maceratese nel mondo ma dovrà farlo con foto ritoccate. La cementificazione di Pozzo del Mercato per mezzo della villa di Corradini denota piuttosto barbarie urbanistica e culturale. La Lega si impegna a chiedere conto dell’operato dell’ Amministrazione e stigmatizza la “sostenibilità” tutta da verificare delle proposte di Corradini e della sua associazione Cittadini in Cammino».

«Escano dall’inquietante silenzio anche il Pd maceratese e l’onorevole Mario Morgoni – – aggiunge il responsabile della Lega Marche Paolo Arrigoni – Visto che sono pronti a gridare allo scippo e allo scandalo di fronte alle iniziative altrui, cos’hanno da dire su questa vicenda? Ci risulta che nel 2006 l’Associazione Culturale Le Casette ha donato all’Amministrazione comunale tre progetti frutto di un regolare concorso pubblico per la riqualificazione urbana della zona. Nel 2015 il sindaco Carancini ne ha dato per certo il recupero. Ora Flavio Corradini, con l’autorizzazione degli uffici comunali, la sommerge di cemento». Lo stesso Corradini oggi è intervenuto con una nota fornendo i numeri delle varie pratiche che riguardano l’area in via Pozzo del Mercato (leggi l’articolo).

(foto di Fabio Falcioni)