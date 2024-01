di Luca Patrassi

«L’Azienda sanitaria territoriale di Macerata fa fronte alle carenze di organico in vari reparti: verranno assunti professionisti a tempo indeterminato, e laddove la graduatoria di concorso non ha consentito la copertura di tutti i posti a bando, verranno assunti specializzandi a tempo determinato»: si apre così un comunicato dell’Ast Macerata che, non paga del prologo, rilancia: «Questi ultimi andranno a coprire posti vacanti a causa del turn-over, assicurando così la continuità nell’erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e garantendo il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza». Tutto bello, se non fosse che a leggere, cercandole nelle varie sezioni dell’albo pretorio, le varie determine si capisce perfettamente che quasi non c’è un solo concorso nei tempi moderni che abbia visto assumere gli specialisti ricercati. Non solo perché i medici, e gli specialisti, mancano in tutta Italia ma anche perché all’Ast Macerata ci deve essere un microclima particolare e quando ci sono graduatorie cui attingere, arrivano rifiuti in serie, come appunto si legge nelle determine che, ultimamente, firmano anche i dirigenti.

Il tempo ieri di scrivere che è stato pubblicato l’ennesimo bando per la Medicina di urgenza, che si registrano le scelte di diversi medici che optano per il part-time lasciando il tempo pieno (leggi l’articolo) ed ecco l’Ast che aggiorna la situazione (solo) degli entranti: «Nel dettaglio: due fisioterapiste, Giorgia Franco e Laura Verlotta sono state assunte a tempo indeterminato per coprire i posti vacanti a seguito del collocamento a riposo di alcune unità in servizio presso le varie strutture riabilitative dell’Ast di Macerata. Assunzioni, poi, a tempo determinato di medici specializzandi in varie discipline: due pediatre, Giulia Marozzi e Sara Torresi, un cardiologo, Francesco Giannini, che andrà a prestare servizio presso l’Ospedale di Camerino per garantire i livelli essenziali delle prestazioni e assicurare l’assistenza sanitaria in situazioni di urgenza ed emergenza e una psichiatra, Ilaria Cerasoli. Infine, è stata stabilita la proroga del contratto di lavoro della psicologa Silvia Polenta, a seguito di mobilità in uscita».

Giusto un aggiornamento: a Camerino dunque Cardiologia avrà anche un medico specializzando, in quel reparto dove da mesi c’era una sola dottoressa, la primaria che ora appunto potrà contare su un altro medico a tempo determinato: una primaria e un medico specializzando a tempo. Come sempre, da qualche tempo a questa parte il comunicato della Ast si conclude con il commento dell’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini: «La copertura dei posti in organico costituisce una priorità della Regione e dell’assessorato – sottolinea il vicepresidente con delega alla Sanità Filippo Saltamartini – e le Aziende stanno scrupolosamente cercando, talvolta con fatica, di coprire tutte le carenze, soprattutto nelle zone interne che inevitabilmente vivono una situazione più disagiata per la carenza di servizi».