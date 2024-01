Non ultimato nella seduta scorsa l’esame dei punti all’ordine del giorno, il presidente Francesco Luciani ha convocato una nuova seduta del Consiglio comunale per lunedì 15 gennaio, alle 16. L’assise cittadina sarà chiamata a discutere l’ordine del giorno in merito all’ingresso gratuito per gli atleti con disabilità per la nuova piscina (Ninfa Contigiani, Pd), la mozione in merito al progetto Presente Liberale (Andrea Perticarari, Pd), l’ordine del giorno in merito all’installazione e attivazione di un semaforo a chiamata all’ingresso di Villa Potenza – all’incrocio tra fine via dei Velini/Intervalliva di Macerata e via Federico II (Alessandro Marcolini, Pd) e, infine, la mozione in merito all’illuminazione permanente per valorizzare la sfera di Umberto Peschi, posta davanti allo Sferisterio (David Miliozzi – Macerata Insieme). Nel caso in cui la seduta del 15 gennaio dovesse andare deserta, la seconda convocazione è fissata per il 17 gennaio alle 16.

Sul fronte dei diecimila euro extra concessi al gestore (la Maceratese 1922) dello stadio della Vittoria interviene l’amministrazione comunale: «l’Amministrazione comunale chiarisce che lo stesso è fruibile alla cittadinanza a seguito della conclusione e del collaudo dei lavori sia per l’area destinata alle attività sportive sia per quella ludico-ricreativa del parco, delle aree gioco e pic-nic circostanti. La struttura continuerà a essere gestita dalla S.S. Maceratese e, in virtù del fatto che l’impianto è stato completamente riqualificato, rinnovato e sono stati eseguiti rilevanti investimenti con attrezzature e servizi che precedentemente non erano presenti, si sono resi necessari, da parte del gestore, un maggior controllo e una maggiore cura; ciò ha comportato un aumento del costo relativo alla gestione. In particolare, poiché l’investimento ha interessato non solo il restauro degli elementi architettonici di pregio della tribuna, delle gradinate, dei muri perimetrali e dei cancelli, del manto del campo da gioco, ma anche la riorganizzazione dei percorsi interni al parco con l’installazione di ulteriori servizi a beneficio della comunità, è divenuto imprescindibile prevedere un maggior impegno e lavoro nella gestione per consentire il migliore utilizzo dello stadio da parte della cittadinanza. L’area, a oggi, è completamente fruibile».