Pattinare sul ghiaccio a maniche corte? Scherzi del meteo impazzito, ma sarà un’immagine che non si potrà vedere domani in piazza Mazzini. L’esagerato rialzo odierno delle temperature (si sono superati abbondantemente i 20 gradi nelle ore centrali della giornata), infatti, ha spinto il Comune a rinviare a data da destinarsi l’apertura dell’attrazione principale delle festività maceratesi: meglio aspettare che la colonnina di mercurio nei prossimi giorni scenda a valori più consoni al periodo.

«A causa delle attuali condizioni atmosferiche, che non hanno permesso la formazione del ghiaccio, l’inaugurazione della pista di pattinaggio di piazza Mazzini non si svolgerà, come previsto inizialmente, sabato 2 dicembre, ma è rinviata a quando le temperature permetteranno la formazione di uno strato di ghiaccio sufficiente. La nuova data dell’inaugurazione sarà tempestivamente comunicata alla cittadinanza», questa la stringata nota emessa dall’ente per rinviare tutto a tempi migliori. L’evento era in programma alle 19 con l’esibizione della Sky Roller Macerata.

Resta però confermato il resto del programma di apertura delle celebrazioni natalizie (qui sotto il link dell’articolo con tutti gli appuntamenti), fissato appunto per la giornata di domani: appuntamento in piazza della Libertà alle 17.30 per accensione delle luminarie e dell’albero di Natale e poi esibizione della banda Salvadei e del coro della cooperativa Di Bolina.

(Ma. Pa.)

(foto Falcioni)