di Luca Patrassi

Un punto storico per la viabilità del comprensorio e, in particolare, per l’intervalliva di Macerata: pubblicato oggi in Gazzetta l’avviso per la gara da 87 milioni di euro. La gara per la realizzazione dell’intervalliva di Macerata, un’opera strategica da 87,554 milioni di euro interamente finanziati, che rientra nel cosiddetto “Asse Viario Marche-Umbria e quadrilatero di penetrazione”, un progetto della società Quadrilatero spa che collega lo svincolo di Sforzacosta della superstrada al capoluogo in località Pieve-Mattei. Progetto che la Quadrilatero propose di realizzare venti anni fa alle allora amministrazioni di Regione e comunale di centrosinistra ricevendo un secco no: “Grazie, facciamo da soli” fu l’epica risposta del primo cittadino di allora. Oggi si riparte, finalmente .

«Grande soddisfazione per un’opera attesa da decenni, una giornata storica per Macerata – ha dichiarato il presidente della Regione Francesco Acquaroli – che cambierà il volto ad una città nei collegamenti con gli insediamenti produttivi ed i centri abitati delle vallate del Chienti e del Potenza, risolvendo i problemi di traffico di Macerata e del suo comprensorio».

«Passo dopo passo – ha aggiunto l’assessore alle Infrastrutture della Regione, Francesco Baldelli – prende forma la nostra rete di intervallive che, insieme alla Pedemontana denominata ‘Autostrada dei territori interni’, interseca le 4 grandi superstrade delle Marche: la Salaria, la supestrada Civitanova-Foligno, la Ancona-Perugia e la Fano-Grosseto. L’Intervalliva di Macerata è un’opera attesa da oltre mezzo secolo e sarà funzionale anche a garantire un collegamento rapido e sicuro con il nuovo ospedale di Macerata». «Presidente e assessore, infine, rivolgono un ringraziamento – si legge nella nota della Regione – alla società Quadrilatero spa e al consigliere di amministrazione Antonio Pettinari, che rappresenta la Regione in seno alla società, per il costante impegno profuso nel raggiungere questo importante obiettivo».