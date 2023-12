«Una nuova e dedicata sensibilità verso tematiche che, in precedenza, non erano state affrontate con il giusto rilievo». Così l’assessora Laviano parla del lavoro svolto dal suo assessorato nel 2023 per quanto riguarda attività produttive, ambiente, trasporto pubblico locale e benessere animale.

«Non possiamo che essere più che soddisfatti di tutti gli obiettivi raggiunti dall’assessorato per le varie deleghe in merito alle quali, in passato, non erano mai stati fatti grandi cambiamenti e non era mai stata posta la giusta attenzione come avvenuto, invece, con l’Amministrazione Parcaroli – dice Laviano – penso al piano antenne, al trasporto pubblico locale, ai rifiuti, al benessere animale, alla sinergia con i commercianti, al bando di evidenza pubblica per la gestione del canile e, a breve, alla realizzazione del cimitero per animali. Da tre anni, inoltre, con le Attività produttive, operiamo attraverso un laboratorio permanente di sviluppo e promozione territoriale che progetta, coordina e organizza eventi, iniziative e format sperimentali, penso a Tipicità Evo e all’Aperitivo Macerata che ci restituiscono una fotografia della società contemporanea e grazie ai quali abbiamo puntato sull’accoglienza, sul galateo, sulla sicurezza alimentare e sul commercio grazie alla sinergia con istituzioni e realtà del territorio».

Capitolo attività produttive. «Oltre alla seconda edizione di Expo Fiori in corso Cairoli – continua l’assessora – quest’anno è stata la volta della prima edizione del FantaMacerata, il festival dell’immaginario che ha riscosso enorme successo di pubblico anche oltre i confini regionali e con ricadute positive nei settori commerciale, turistico e culturale del territorio. Fumetti, animazione, serie tv, manga, giochi da tavolo, giochi di ruolo, musica e letteratura sono stato il “fil-rouge” che ha portato giovani e non a confrontarsi e socializzare in una due giorni dedicata alle loro passioni con work-shop gratuiti di scrittura creativa e disegno. Il FantaMacerata si è aggiudicata inoltre il primo posto del bando unico cultura per festival multidisciplinari della Regione Marche ottenendo un finanziamento di 25mila euro (ai quali si sommano 10mila euro di Alperia)».

«Sono andate in scena, nel 2023, la seconda edizione di Aperitivo Macerata e la terza edizione di Tipicità Evo – aggiunge Laviano – Il focus di Tipicità Evo è orientato alla valorizzazione di agricoltura, attività produttive, opportunità sociali, nuove forme di commercio, cultura comunitaria, rapporto tradizione e innovazione, sviluppo sostenibile e accessibilità, scambi e confronti con altre entità locali a livello nazionale e internazionale. La terza edizione ha permesso alla manifestazione di evolversi ulteriormente guardando a tematiche “glocal” e il modello di accoglienza e le tradizioni di Macerata sono stati messi a confronto con quelli giapponesi».

È stato, poi, istituto il tavolo dei commercianti di Macerata. «Vede delegati delle varie zone della città – spiega l’assessora – e rappresenta l’unico organo ufficiale d’interlocuzione tra Amministrazione e commercianti. Commercianti protagonisti anche delle iniziative natalizie promosse dall’Assessorato come il circuito dei presepi, la pista di pattinaggio, il trenino per bambini, la casetta di Babbo Natale, le castagnate e i mercatini natalizi. Dopo il centro commerciale naturale “Le Casette”, l’assessorato ha inoltre portato avanti la seconda fase del progetto regionale integrato promosso in collaborazione con il Cat Confcommercio Marche Centrali, che coinvolge l’area di corso Cavour e che vede l’adesione di sei realtà commerciali».

Per quanto riguarda la delega all’Ambiente, a marzo 2023 è partito il progetto pilota di raccolta dei rifiuti messo a punto dall’Amministrazione comunale di concerto con il Cosmari per sperimentare, in alcune zone extraurbane, un sistema in grado di riconoscere l’utente e misurare i rifiuti indifferenziati al momento del conferimento. «Nelle zone individuate – prosegue l’assessora – i cassonetti sono stati sostituiti con altri dotati di dispositivi elettronici con l’obiettivo di raggiungere un’elevata percentuale di raccolta differenziata. Il progetto, del valore di circa 88mila euro, ha ottenuto un finanziamento regionale di 54mila euro. Dopo aver ricevuto il nullaosta dall’Ata si sta predisponendo un ulteriore ampliamento con il coinvolgimento dell’area urbana di Corneto; il nuovo progetto partirà a febbraio del 2024. L’assessorato ha poi promosso il progetto di realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica rapida e gratuita per veicoli elettrici e gestione del servizio di ricarica».

A luglio 2023 è stato approvato anche il Piano Antenne del Comune. «Ha visto la stipula di una convenzione con professionisti del settore per la gestione telematica relativa ai campi elettromagnetici ambientali al fine di redigere il Regolamento e il Piano comunale per la telefonia mobile e i servizi integrati – sottolinea Laviano – Sul fronte del trasporto pubblico locale, è stato approvato il nuovo programma di esercizio – senza alcun aumento di chilometri rispetto a quelli riconosciuti a contributo dalla Regione Marche al Comune – che ha accolto le richieste dei cittadini, prime tra tutte, quelle relative ai collegamenti tra le frazioni di Sforzacosta e Piediripa, e quelle dell’università di Macerata per agevolare gli studenti sia in relazione all’inizio che al termine delle lezioni. È stata poi promossa la gratuità del tpl nei sabati e domeniche di agosto e per il periodo natalizio, nei giorni festivi e prefestivi».

Infine il capitolo benessere animale. «Sono in procinto di essere realizzati i nuovi sgambatoi di via Caldarelli e di largo Pascoli – specifica sempre l’assessora – mentre si è svolto un incontro con la cittadinanza per affrontare le nuove strategie integrate per la gestione della popolazione di piccioni in città ed è stato illustrato il relativo report che ha evidenziato come il progetto di distribuzione del mangime antifecondativo nell’area interna ed esterna al centro storico ha permesso di ridurre la presenza dei volatili sul territorio comunale. È stato, poi, promosso il secondo corso di patentino per conduttori di cani riconosciuto dal Ministero – che si svolgerà nel mese di gennaio -, ultimato lo studio di fattibilità del cimitero per animali, pubblicato e affidato il nuovo bando del canile comunale e messe in campo le azioni di prevenzione delle processionarie».