di Monia Orazi

Promessa mantenuta: firmato oggi da Marco Trovarelli, direttore dell’ufficio speciale ricostruzione, il secondo dei tre decreti per il maxi condominio di via Maffeo Pantaleoni, nel quartiere Pace di Macerata. Riguarda i palazzi in via Pantaleoni 101-103, per cui è prevista la demolizione e ricostruzione, finanziata con 6.183.000 euro.

L’annuncio viene dal commissario alla ricostruzione Guido Castelli, che apre spiragli sul terzo decreto: «Noi procediamo come da programma, struttura commissariale ed ufficio ricostruzione, nel senso di emanare tutti i provvedimenti che sono utili e possibili da adottare per via Maffeo Pantaleoni. Confidiamo sempre nel fatto che il terzo decreto possa essere emanato entro il 31 dicembre se le parti trovano l’accordo necessario».

A mancare per il terzo decreto è la definizione del contenzioso giudiziario in essere, a causa del pignoramento di due porzioni di cortile interno, per cui va definita la proprietà. Per questo è in corso un confronto, che potrebbe presto sbloccare la questione. Usr e commissario attendono solo la rimozione di quest’ultimo ostacolo per dare il via libera al terzo decreto di finanziamento. Solo allora potrà dirsi concluso l’iter amministrativo per il cantiere più grande di Macerata, che farà rinascere dalle proprie macerie, dopo la demolizione, le otto palazzine costruite negli anni Cinquanta, gravemente lesionate dal sisma, per un importo complessivo di 43 milioni di euro. Vi abitavano fino al 2016 circa 150 famiglie, oltre 500 persone che da sette anni attendono di tornare, ma che almeno per questo Natale festeggeranno con un po’ di speranza in più.