di Mauro Giustozzi

I cantieri degli impianti sportivi cittadini progrediscono senza intoppi rispetto a quelli di altre opere che magari, pur appaltate, stentano a decollare. Come piazza Li Madou, dove il cantiere pur predisposto, a distanza di mesi ancora non inizia a causa di una variante al progetto originario che è dovuto ritornare alla Soprintendenza per avere un parere ultimo prima dell’avvio dei lavori. Così la nuova palestra per la scherma ed arti marziali di Piediripa dopo quattro mesi di lavoro, con in mezzo la pausa delle ferie estive, vede invece il cantiere prendere forma.

La ditta Karintia srl di Avezzano che si è aggiudicata l’appalto ha dapprima bonificato il terreno dalla vegetazione, lavori necessari che hanno preceduto le operazioni preliminari allo scavo delle fondazioni primo intervento per la costruzione della nuova palestra. In questa fase sono stati realizzati i pali e la fondazione ed è stata predisposta l’armatura per il getto del solaio di fondazione. Terminata questa fase di lavorazione si passerà alla costruzione del fabbricato vero e proprio. L’obiettivo è terminare l’edificazione del manufatto entro la seconda parte del 2024. L’impresa abruzzese ha già lavorato in città per la costruzione della palestra della scuola IV Novembre, e dovrà in poco più di un anno edificare la palestra polivalente che occuperà una porzione di circa 2832 metri quadri. La struttura consentirà di svolgere attività sportiva di scherma e arti marziali e sarà realizzata con caratteristiche tali da consentire anche la pratica dei principali sport indoor, oltre a tutte le attività sportive a corpo libero. All’interno verrà realizzata un’area di gioco libera di 24×15 metri lineari per una superficie complessiva pari a 360 metri quadri, oltre spogliatoi, depositi, servizi igienici e locali tecnici. La superficie per l’attività sportiva sarà pavimentata in pvc e avrà un’altezza libera di circa otto metri.

La palestra sarà invece in gomma nel rispetto delle prescrizioni Coni, mentre i restanti servizi e locali in gres porcellanato antiscivolo. Comune che si era aggiudicato lo scorso anno un finanziamento di 1 milione e 500 mila euro del bando del ministero relativo al Pnrr, missione cinque componente C 2.3 investimento 3.1, ovvero ‘Sport e inclusione sociale’ destinato a questa nuova struttura sportiva. A seguire in prima persona questa pratica sono stati sia l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori, che il suo omologo con delega allo Sport, Riccardo Sacchi, convinti dell’importanza di realizzare questo spazio al chiuso in una frazione molto popolosa come è Piediripa. Ad aggiudicarsi l’appalto dell’opera è stata la Karintia srl di Avezzano offrendo un ribasso del 9,65% sull’importo posto a base di gara, quindi per un importo contrattuale complessivo di 1.430.475,26 euro e per un tempo pari a 400 giorni naturali e consecutivi per la realizzazione.

Un lavoro che si è già concluso ha riguardato anche la riqualificazione interna del palazzetto di Fontescodella, intervento ricompreso nel bando Rigenerazione Urbana vinto dal Comune di Macerata che include anche il restyling dello stadio Helvia Recina e il nuovo campo sportivo per il rugby a Villa Potenza. Questi ultimi due appalti sono stati appannaggio della Edilizia Crocioni: nel primo caso l’avvio delle opere è previsto tra aprile-maggio 2024 mentre il cantiere per il nuovo impianto per la palla ovale è stato già attivato in questi giorni. Tutti questi interventi sono ricompresi nei fondi del Pnrr che sono stati stralciati e tagliati dal governo Meloni nei mesi scorsi, ma l’amministrazione comunale tira dritto per la sua strada sicura di avere finanziamenti equivalenti alle somme già stanziate, ed in alcuni casi utilizzate, per la Rigenerazione Urbana.

Il tutto in un tourbillon di scatti in avanti e poi retromarce che hanno caratterizzato alcune scelte annunciate e poi modificate dall’amministrazione comunale. Come la famosa pista da sci a Fontescodella, che ha suscitato un vespaio di polemiche non solo in città ma arrivando perfino a livello nazionale, che ha lasciato invece spazio a pickleball e skike, sport che non sono proprio di primissimo livello accanto al padel che pure ha avuto un grande slancio negli anni scorsi ma pare oggi vivere un momento di reflusso. Sport che vanno e che vengono, ed ecco quindi spuntare il pickleball che è uno sport molto simile al tennis, al ping pong e al padel, perché prevede l’uso di racchette e una palla mentre lo skike si pratica utilizzando un dispositivo sportivo costituito da due ruote attaccate a un telaio che può essere legato alla scarpa del ciclista. Macerata prova a stare al passo del mondo che cambia ma in molti restano perplessi e sorpresi sull’uso di questa mole di finanziamenti che stanno piovendo sullo sport cittadino.