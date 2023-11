di Laura Boccanera

‌Se n’è andato Ciro Lazzarini, aveva 87 anni. La notizia è quella che mai avremmo voluto scrivere, Ciro Lazzarini, il fotografo di Civitanova, ex cecchettaro, da tutti conosciuto e amato è morto oggi pomeriggio a causa di un malore. E’ stato trovato morto nella sua auto.

Era appena tornato da una vacanza a Domodossola, Locarno e lago Maggiore assieme all’amata moglie Diana. Viaggio di cui ha pubblicato gli ultimi scatti sulla sua bacheca Facebook.

Amava i viaggi e li immortalava sempre con la sua amata macchina fotografica, ma scattava anche con il cellulare, stando al passo con la tecnologia a dispetto degli anni. A Civitanova era un’istituzione: era sempre presente a tutti gli eventi, “fotografo ufficiale” degli scambi con la città gemellata di Esine, aveva ricevuto anche riconoscimenti per la sua instancabile attività e voglia di testimoniare e raccontare a suo modo la città e i suoi mutamenti.

Negli ultimi anni in tanti avevano voluto premiarlo, tra questi il Rotary di Civitanova che aveva ricordato anche il suo contributo alla fondazione della fototeca. Ciro era l’anima di questa città, lo si vedeva sempre con la sua bicicletta girare sulla due ruote che rimaneva il suo modo per spostarsi preferito, lento, in modo da potersi fermare a scambiare due chiacchiere o scattare qualche foto, ma sempre prima di mezzogiorno quando si affrettava a tornare a casa per il pranzo dalla sua Diana che puntualmente gli preparava manicaretti e piatti della tradizione. Non c’è civitanovese che non sia stato immortalato dalla sua fotocamera e che non fosse nel suo archivio fotografico.

Anche per Cronache Maceratesi aveva firmato diversi scatti relativi ad eventi ed appuntamenti culturali. L’emozione più bella poi l’anno scorso quando aveva ripercorso la navata della chiesa per festeggiare i 60 anni di matrimonio. E pare impossibile ora pensare di non sentire più quel suo “ciao Momó”.

(foto di Federico De Marco)