di Luca Patrassi

Il primo cittadino Sandro Parcaroli stamattina ha guidato per pochi minuti una seduta di giunta comunale che non ha avuto contenuti epici, giusto l’approvazione di un contributo di diecimila euro al festival Artemigrante che si terrà nel centro città dall’8 all’11 settembre prossimi. Di rilevante c’è il fatto che il sindaco ha detto ai suoi che a settembre vorrà verificare chi gioca in squadra e chi rema contro per agire di conseguenza. Vero è anche che mancavano tre assessore (Oriana Piccioni delegata al Bilancio, Katiuscia Cassetta alla Cultura e Laura Laviano al commercio), ma il messaggio era per tutti. Un messaggio rivolto in particolare alla maggioranza, evidentemente. In particolare a diversi esponenti della giunta che sembrano agire in perfetta solitudine, finanche lasciando all’oscuro il sindaco delle iniziative. Solo che oggi Parcaroli, dopo una lunga riflessione, ha spiegato in giunta che è tempo di riflettere e che appunto a settembre deciderà di conseguenza, deciderà su cosa fare e, aspetto non secondario, con chi. «Vi chiedo di riflettere, a settembre discuteremo il tutto» ha detto il sindaco ai pochi assessori presenti.

Di più oggi in giunta il sindaco Sandro Parcaroli non ha detto, ma ci sono autorevoli esponenti dell’Ente locale che assicurano sul fatto che il primo cittadino abbia confidato di non essere più disposto a tollerare una situazione di evidente conflitto interno con qualcuno, dentro la giunta, in evidente contrapposizione. Le fonti solitamente bene informate assicurano che il sindaco Sandro Parcaroli, alla ripresa dopo le ferie, è pronto a fare i conti e a decidere il da farsi: Parcaroli, a fronte di alcune manifestazioni di ostilità, sembra deciso a porre la questione giunta in termini ultimativi , cambiando alcune pedine della squadra o, se necessario, ridando la parola agli elettori. Il telefono di Parcaroli oggi squillava a vuoto, anche quello di molti assessori. Per alcuni amministratori sono iniziate le ferie, da capire se a settembre proseguiranno. Parcaroli è pronto ad andare alla guerra, anche con quei partiti che dovessero manifestare ostilità al suo progetto per la seconda parte del mandato da sindaco.