L’intitolazione a Silvio Berlusconi di una via di primaria importanza del capoluogo sta facendo discutere e molto anche in ambito nazionale, non tanto per la questione principale quanto per le dichiarazioni fatte da alcuni consiglieri comunali durante il dibattito in aula. Pioggia di accuse rivolte in particolare alla consigliera di Fratelli d’Italia Lorella Benedetti che, illustrando la posizione del gruppo che rappresenta, aveva sostenuto come in Sicilia rivolgersi a certi personaggi per evitare danni e ritorsioni era una prassi consolidata e normale. Sempre Benedetti, all’emergere delle prime dure contestazioni dell’opposizione, aveva fatto marcia indietro dicendo che le sue parole erano state travisate e che le sue azioni e il suo pensiero siano improntati al rispetto della legalità e della convivenza civile. Parole della Benedetti che però non hanno spento le polemiche che sono proseguite con una serie di interventi su scala nazionale, dai media ai partiti e segnatamente M5S e Pd. Oggi Forza Italia interviene per solidarizzare con Lorella Benedetti ed attaccare invece il consigliere di Strada Comune-Potere al Popolo Alberto Cicarè che in aula aveva detto di attendere il tempo in cui qualcuno avrebbe segato con un frullino il palo con l’intitolazione della via a Silvio Berlusconi.

I consiglieri di Forza Italia, Barbara Antolini e Sandro Montaguti, ribadiscono «la soddisfazione per aver ottenuto il sostegno della maggioranza consiliare per dare l’avvio all’iter necessario per intitolare una via o un luogo di primaria importanza a Silvio Berlusconi. Macerata sarà quindi una delle prime città capoluogo che potrà omaggiare l’ex presidente del Consiglio».

La difesa della posizione di Benedetti: «Il gruppo consiliare di Forza Italia di Macerata inoltre tiene a manifestare la propria solidarietà alla consigliera Lorella Benedetti di Fratelli d’Italia. La consigliera Benedetti è persona specchiata, sulla cui assoluta moralità e profonda correttezza nessun dubbio può essere sollevato, visto anche il suo carattere integerrimo nonchè la professione che svolge; le sue dichiarazioni rese durante l’ultimo Consiglio Comunale, per le quali la stessa si è peraltro già ampiamente spiegata e scusata, sono state oggetto di una evidente strumentalizzazione politica».

Dalla difesa di Benedetti, Montaguti e Antolini passano all’attacco di Cicarè e dei pentastellati: «Viceversa, di inaudita gravità rimangono le affermazioni del consigliere Cicarè che pubblicamente ha auspicato che le insegne relative allo spazio intitolato a Berlusconi vengano “tagliate da qualcuno con un frullino”, dando così luogo ad una evidente istigazione alla violenza e all’odio. Altresì gravissime le dichiarazioni del Movimento 5 Stelle che anche dopo la morte dell’ex Premier ha continuato ad infangare il nome di questi sostenendo presunte collusioni con la mafia che altro non sono che offese gratuite alla memoria dello stesso e alla dignità della sua famiglia. A ciò si aggiunga l’affermazione in base alla quale un condannato non dovrebbe mai più ricoprire una carica pubblica negando apertamente l’esistenza dell’istituto della riabilitazione. Per il Movimento 5 Stelle in pratica chi ha subito una condanna resta un reietto per tutta la vita, in evidente contraddizione con i principi base della nostra costituzione. In conclusione, l’evidente strumentalizzazione delle dichiarazioni della Benedetti e le parole offensive di alcuni esponenti delle minoranze dimostrano chiaramente come gli stessi non abbiano argomenti validi da sostenere per portare avanti un’opposizione almeno dignitosa».

(l. pat.)