di Luca Patrassi

«Progetto di riqualificazione area verde Madre di Dio». E’ questo l’oggetto della determina – appena pubblicata all’Albo pretorio del comune di Macerata a firma del dirigente dei Servizi Tecnici, l’ingegnere Tristano Luchetti – che dispone l’affidamento ad alcune aziende di opere per circa cinquantamila euro. Nel particolare si tratta della formazione di massetto per percorso pedonale e giochi, della fornitura di una composizione ludica inclusiva, di una altalena inclusiva con cestone, un’altalena per normodotati, di pavimentazione antitrauma in piastrelle e alveolare ed infine della posa in opera delle attrezzature ludiche e della pavimentazione. Tre le aziende coinvolte: per la realizzazione del massetto per percorso pedonale e giochi, la srl Edil Europa si è resa disponibile ad effettuare il lavoro per 16.500 euro, per la fornitura di composizione ludica inclusiva altalena inclusiva con cestone, altalena per normodotati, pavimentazione antitrauma in piastrelle e alveolare la srl Pozza 1865 si è resa disponibile ad effettuare la fornitura per 26.118 euro mentre infine per la posa in opera delle attrezzature ludiche e della pavimentazione antitrauma, la srl Mitosi si è resa disponibile ad effettuare il lavoro per 6500 euro. La spesa finale è di circa cinquantamila euro, 32mila dei quali coperti da un contributo straordinario della Regione mentre il rimanente è a carico delle finanze comunali.