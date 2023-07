di Mauro Giustozzi

Scaduti i termini per partecipare al bando di gara sono risultate due le offerte arrivate tramite la piattaforma informatica che la Regione Marche ha messo a disposizione del Comune di Macerata da altrettante imprese in corsa per aggiudicarsi l’appalto per la manutenzione straordinaria dello stadio Helvia Recina, intervento sull’impianto di via dei Velini finanziato con 4 milioni e 400 mila euro di fondi Pnrr – Next Generation Eu.

Nominata anche la Commissione giudicatrice che dovrà valutare le due offerte giunte e decidere l’assegnazione dell’appalto: ne fanno parte il segretario generale Francesco Massi come presidente, mentre gli altri componenti esperti in considerazione delle competenze e delle specifiche professionalità sono l’ingegnere Andrea Fornarelli, responsabile dell’ufficio Grandi opere, opere di urbanizzazione secondaria e manutenzioni e l’ingegnere Michele Cittadini responsabile dell’ufficio Urbanistica, entrambi facenti parte dei Servizi tecnici comunali. Fabiola Cerquetella sarà invece il segretario verbalizzante. Il bando prevede che il termine massimo di realizzazione dei lavori allo stadio sia di 730 giorni consecutivi dalla data di consegna dei lavori. Una volta divenuta efficace l’aggiudicazione, la stipulazione del contratto con la ditta vincitrice dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni. L’impresa che risulterà vincente dovrà anche presentare poi il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori che si dovranno effettuare all’Helvia Recina che manterrà la caratteristica struttura architettonica, unica nel suo genere, rendendola però pienamente accessibile. L’avvio del cantiere avverrà non prima del maggio 2024, anche per consentire la conclusione delle attività sportive delle società che utilizzano l’impianto, dalla Maceratese calcio all’Atletica Avis, agli arbitri per gli allenamenti.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è di far sì che le lavorazioni non vadano ad interferire con l’uso dello stadio durante il periodo dello svolgimento delle competizioni agonistiche: per cui l’estate 2024 potrebbe vedere lo svolgersi di quegli interventi che hanno un maggiore impatto sull’utilizzo dello stadio da parte delle società, spalmando gli altri lavori durante l’anno non avendo impatto diretto sulla fruibilità dello stadio. Certo è che il pellegrinaggio Macerata-Loreto del prossimo anno dovrà essere spostato altrove col cantiere già aperto. Numerosi gli interventi previsti: il campo da calcio sarà rifatto unitamente al drenaggio sottostante e si sostituirà anche il manto sintetico attuale della pista di atletica leggera, sostituzione della recinzione perimetrale esistente che separa lo spazio dell’attività sportiva dallo spazio riservato agli spettatoti nei settori gradinata, curve sud e nord. Saranno adeguati gli impianti tecnologici (diffusione sonora, trasmissione dati, postazione sala stampa e impianto di videosorveglianza) e saranno asfaltati il parcheggio interno, le aree di avvicinamento, prefiltraggio e filtraggio ai vari settori dello stadio aperti al pubblico e le relative strade di accesso. La curva nord sarà interessata dalla rimozione della porzione di terrapieno e dalla realizzazione di un nuovo blocco spogliatoi destinati agli atleti e agli arbitri: questi spogliatoi saranno collegati con i locali esistenti sotto la gradinata e accessibili per mezzo di rampe oltre ad avere l’accesso a raso sul campo da gioco.

È prevista anche la realizzazione di un’area per il parcheggio dei pullman delle squadre: i lavori riguarderanno anche il rifacimento dell’impermeabilizzazione e la tinteggiatura dei gradoni per il pubblico delle gradinate dei tifosi ospiti e locali, oltre al consolidamento strutturale dei gradoni stessi. Saranno poi sistemati il sottopassaggio di collegamento con il campo da gioco e i locali esistenti sotto la gradinata destinati a spogliatoi, servizi igienici, magazzini. Per quanto riguarda i due settori aperti al pubblico (gradinata tifosi locali e gradinata tifosi ospiti), l’area a essi riservata verrà dotata di due box prefabbricati con i servizi igienici attrezzati per l’utilizzo da parte di persone con disabilità. Sarà rifatta l’impermeabilizzazione della tribuna coperta e saranno sistemati i locali di servizio mentre in Curva Just i lavori previsti riguardano sistemazione servizi igienici e percorsi pedonali per l’accesso e il deflusso degli spettatori e tinteggiatura dei gradoni. I seggiolini, secondo le normative della Figc, saranno monoblocco e in polipropilene copolimero (1526 per la tribuna locale, 1020 per la gradinata locali, 1017 per la gradinata ospiti e 666 per la curva locali per un totale di 4229 posti a sedere) di colore bianco e rosso. Al termine dei lavori lo stadio Helvia Recina sarà omologato per il campionato nazionale di serie C e le manifestazioni nazionali di atletica leggera.