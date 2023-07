di Luca Patrassi

Gare deserte, nessuna offerta per i lavori da 1,5 milioni di euro per il restauro della ex chiesa di San Rocco di vicolo Costa e per la realizzazione del campo da rugby a Villa Potenza per 2,5 milioni di euro.

Un fenomeno inedito per il capoluogo, da parecchi decenni non si registravano gare deserte per appalti milionari. Non un evento drammatico per la realizzazione delle opere citate,la proceduta è in corso di ripetizione ed è possibile che stavolta le offerte arriveranno.

La questione è però emblematica della situazione che sta attraversando il settore edilizio che mai si era trovato a dover affrontare una fase di tanto splendore. Nel senso che gli appalti spuntano da tutte le parti tra Pnrr, ricostruzione dopo il sisma e varo bonus, anche per importi importanti e le aziende scelgono a quali partecipare, quando e dove.

A Macerata sono in fase avanzata 33 progetti che prevedono l’impiego di fondi Pnrr per 86 milioni di euro, cifre che i bilanci del Comune non avevano mai registrato, neanche per sbaglio. Molti lavori sono partiti, altri non ancora: la scadenza tassativa è quella del 2026 per non correre il rischio di dover restituire i finanziamenti ricevuti.Il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli pè sempre stato ottimista sull’argomento: «La città di Macerata è stata in grado di attrarre risorse per svariati milioni di euro, investimenti del Pnrr che permetteranno di migliorare la vivibilità cittadina. Per tutti i bandi stiamo rispettando i tempi di progettazione, appalto e avvio dei lavori e non ci sono criticità soprattutto grazie al grande lavoro dell’Ufficio Tecnico comunale». Non sempre, però,corre via secondo le attese: l’albo pretorio evidenzia appunto come ci siano gare per milioni di euro che vanno deserte. Se negli ultissimi giorni due gare sono andate deserte, non così è avvenuto per la terza, il discusso intervento di sistemazione dello stadio Helvia Recina, opera da oltre quattro milioni di euro. L’appalto ha visto la partecipazione di due aziende ed ora è stata nominata la commissione di valutazione, guidata dal segretario comunale Francesco Massi.