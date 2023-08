Luca Buldorini, segretario provinciale della Lega Macerata, replica al recente articolo di Carlo Cambi pubblicato su Cronache Maceratesi (leggi).

Di seguito la sua nota che pubblichiamo integralmente:

«Una lettura così distorta della realtà di certo non è all’altezza di un professionista e scrittore come Carlo Cambi, un livore incomprensibile che lo ha portato a tratteggiare un quadro della situazione politica di Macerata del tutto fittizio col solo obiettivo di denigrare il lavoro della Lega e dell’amministrazione guidata da Sandro Parcaroli. Il gradimento del sindaco non se lo intesta la Lega, sono i fatti che lo testimoniano – sottolinea Buldorini – ad essere assopito sulla collina forse è proprio Cambi se non si è accorto di quanto la città sia cambiata dal 2021 ad oggi. Stiamo lavorando a testa bassa proprio per costruire un presente che apra le porte a un futuro nuovo nel quale resteranno impresse le tracce del nostro passaggio anche quando non ci saremo più. Le chiacchiere sterili svaniscono, mentre i fatti rimangono.

La superbia con cui Cambi ha definito Katiuscia Cassetta ‘assessore alla cultura senza cultura’ è riprovevole – va avanti Buldorini – un appellativo immeritato e ingiusto. Grazie all’impegno dell’assessore Cassetta sono stati vinti quattro bandi in biblioteca, di cui uno con il riconoscimento di Città che legge, mai ottenuto prima, Macerata è stata riconosciuta quale comune capofila per la mostra regionale su Bartolini di cui è promotore Vittorio Sgarbi e coordinerà ben cinque comuni, Macerata è anche capofila come centro di digitalizzazione regionale per la biblioteca, è stato vinto il bando Sferisterio inclusivo, realizzato un nuovo sito Macerata Musei e nuove guide con audio, video promozionali della città in doppia lingua su tutta la realtà museale, è stata messa in campo una stagione teatrale con il 30% di risorse in meno disponibili. E queste sono soltanto alcune delle iniziative che sono state realizzate dall’assessore comunale alla cultura.

Quanto ai lavori pubblici ci tengo a ricordare che grazie all’impegno della Lega e del suo assessore Andrea Marchiori è stata appaltata l’opera di costruzione del sottopasso ferroviario di via Roma per il quale sono stati stanziati dalla Regione Marche 7 milioni di euro con inizio lavori entro l’anno corrente – prosegue Buldorini – è stato ultimato l’anello della ciclovia, è in corso d’opera la ciclovia regionale e ultimata la progettazione dei percorsi all’interno della città e nelle frazioni, entro l’anno andrà in opera un ulteriore percorso che unirà la ciclopedonale di Fontescodella ai Giardini Diaz, sono in fase di installazione le sei stazioni e-bike a servizio della mobilità sostenibile assieme al Chiosco di viale Trieste il cui restauro è stato completato e fungerà da info point turistico. Non solo, in materia di manutenzione delle strade e dei marciapiedi sono stati eseguiti lavori di manutenzione in via Arno, via Gasparri, via Benedetto Croce, via Nuzi, piazza Nazario Sauro, solo per citarne alcune. Sono in corso d’opera i cantieri del Centro Fiere di Villa Potenza e ultimato quello dell’ex Casa del Custode ai giardini Diaz. Per gli impianti sportivi è stata terminata l’opera di rigenerazione del campo sportivo della Pace, di Collevario, del campetto da basket di Corneto e di quello da calcetto di Villa Potenza, finita la progettazione del nuovo campo da rugby, ultimati gli interventi di rigenerazione del Circolo tennis di via dei Velini e appaltato il secondo intervento al palazzetto dello sport di manutenzione degli spogliatoi. In materia di bilancio, invece, il lavoro dell’assessore della Lega Oriana Piccioni ha consentito di approvare il rendiconto finanziario 2022 con un avanzo in parte corrente pari a 1.951.000 euro dovuto all’efficace gestione dei residui. Il nostro assessore, col supporto degli uffici, è anche riuscito a snellire il saldo dei residui attivi seguendo la doppia via della cancellazione e della riscossione che ha prodotto ottimi risultati. Ma non è tutto – continua il leghista – con tre delibere sulla regolarizzazione e regolamentazione dei locali dati in uso alle associazioni, quelle morose hanno potuto pagare con dilazioni anche personalizzate. Grazie all’impegno dell’assessore della Lega Laura Laviano dallo scorso anno Macerata ha un ufficio ambiente e tutela del benessere animale, – spiega – è stato portato a termine un corso per il rilascio del patentino per conduttori di cani riconosciuto dal Ministero, sono state effettuate diverse serate informative sull’igiene urbana veterinaria, è stato realizzato un progetto sgambatoi con la riqualificazione dello sgambatoio di Piediripa e quello di via Capuri, ne è stato realizzato uno nuovo a Sforzacosta e sono stati affidati i lavori per la realizzazione di un nuovo sgambatoio a Fontescodella ed è stato assunto un veterinaio come professionista del comune che si occupa dell’igiene urbana e che coordina la coesistenza uomo-animale-ambiente. Siamo troppo impegnati a produrre risultati concreti che non abbiamo tempo di ‘sbatter bandiere e stendardi’ – conclude Buldorini – alle polemiche sterili di chi si pone come unico obiettivo quello di distruggere gli altri, preferiamo rispondere con i fatti, che sono incontrovertibili e sotto gli occhi di tutti, eccetto di chi preferisce voltarsi dall’altra parte piuttosto che analizzare la realtà».

***

LA RISPOSTA di Carlo Cambi – Il segretario provinciale della Lega mi onora della sua attenzione ma scambia per livore un’analisi fondata sui fatti. Me ne dispiaccio. Si lancia in una lunga elencazione per dimostrare un cambiamento in città che non era oggetto della mia riflessione. Non può però contestare che Sandro Parcaroli è terzo tra i sindaci di centrodestra nel gradimento (ammesso che si sondaggi come quelli di Antonio Noto abbiano un fondamento) e dunque penultimo tra i primi cittadini dei capoluoghi delle Marche. Non io, ma Dante Ferretti ha affermato che l’assessore alla cultura di Macerata non ha cultura. Buldorini si lancia tuttavia in un’accorata difesa della dottoressa Katiuscia Cassetta accreditando che la considera un assessore in quota Lega. Sarebbe il quarto di cui tre non eletti. Non male per un partito che si è sempre richiamato al volere del popolo. Sarà interessante sapere che ne pensa ciò che resta della Lista Parcaroli, ma soprattutto che ne pensa Fratelli d’Italia secondo partito di coalizione che si trova così in netta minoranza in giunta. Nella sua lunga disamina Luca Buldorini non risponde però a un semplice quesito: perché Sandro Parcaroli – come si evince dai dati appena aggiornati sul sito della Lega Marche dove però l’ultimo bilancio è quello del 2020- non versa i contributi al partito come tutti gli altri amministratori? Con ossequi. Carlo Cambi.