di Luca Patrassi

Insieme al sottopasso ferroviario di via Roma, il centro ortofrutticolo di Piediripa è l’opera di riqualificazione più attesa dall’amministrazione comunale a guida Parcaroli che l’aveva indicata tra le priorità anche in campagna elettorale.

Erano seguiti un importante progetto di riqualificazione della struttura e l’inserimento in posizione utile nella graduatoria del bando pubblicato dal Ministero con i fondi del Pnrr.

Ora però i sette milioni indicati nel bando del ministero dell’Agricoltura per la riqualificazione del mercato sembrerebbero essere stati cancellati. Un altro giallo dopo quello iniziale che aveva visto escluso il progetto del comune di Macerata, in realtà si era poi scoperto che c’era stato un blackout informatico sulla piattaforma utilizzata per ricevere domande e progetti e quello maceratese, pur inviato in tempo utile, era scomparso. Progetto riammesso con decreto del ministero, amministrazione comunale soddisfatta dopo le ripetute missioni romane del primo cittadino Sandro Parcaroli, operatori agricoli soddisfatti.

Ora nuova doccia fredda, anzi gelata. Invitalia ha infatti comunicato giusto ieri al Comune di non compiere azioni di alcun tipo in relazione al centro ortofrutticolo di Piediripa dovendo l’intervento in questione considerarsi «sospeso per mancanza di fondi».

Fine della comunicazione, in stretto burocratese, e torna l’incertezza sul buon esito di una operazione di valenza regionale stante l’importanza del centro ortofrutticolo di Macerata. Peraltro si tratta di una struttura in difficoltà che ha assoluta necessità di una riqualificazione. Nessuna notizia ufficiale da Invitalia, che gestisce il bando, e dal Ministero dell’Agricoltura: sospesa indica una provvisorietà ma la mancanza di fondi ha un significato inequivocabile. Grande la sorpresa dell’amministrazione comunale che torna in azione sulla rotta per Roma per cercare di avere notizie chiare ersi spera, positive.