di Mauro Giustozzi

Il portone d’ingresso di nuovo spalancato, gli infissi e le finestre montate, la tinteggiatura di colore ocra spicca sulle pareti, gli operai che effettuano i ritocchi e le rifiniture sulle ringhiere esterne, l’impalcatura che ha coperto per quasi due anni l’edificio smontata. Restano ancora le transenne a delimitare l’area del cantiere ed una gru utilizzata per gli interventi strutturali, ma i segnali di una imminente conclusione dei lavori sono evidentissimi.

Tornerà presto ad avere nuova vita la residenza universitaria ‘Bartolo da Sassoferrato’ che si trova in viale Edmondo De Amicis, alla confluenza con viale Don Bosco. Il cantiere è stato installato nell’ottobre del 2021 ed in questi giorni è stata smontata l’impalcatura che ricopriva l’edificio e gli operai sono al lavoro per completare le finiture dell’intervento che ha riguardato lavori di manutenzione straordinaria, con miglioramento sismico ed efficientamento energetico. Ad aggiudicarsi l’appalto era stata la ditta Torelli Dottori spa di Cupramontana che ha effettuato i lavori per complessivi 2.158.228 euro. ‘Bartolo da Sassoferrato’ è storicamente la prima residenza gestita in città dall’Erdis, che aveva preso il posto dell’Ersu.

L’edificio si trova in zona strategica adiacente alla cinta muraria della città a circa 400 metri dalla stazione ferroviaria raggiungibile in pochi minuti. Le altre sedi universitarie e la mensa sono distanti pochi minuti a piedi, così come salendo le ‘scalette’ che portano in piazza della Libertà ci si trova direttamente nel cuore del centro storico di Macerata.

I 48 posti letto presenti nella residenza sono suddivisi in altrettante camere singole disposte su tre piani. La residenza dispone anche del servizio di portineria, di un locale attrezzato con una lavatrice e di una cucina attrezzata per prime colazioni e per spuntini veloci. La riapertura nei prossimi mesi di questa struttura potrà dare un po’ di ossigeno al problema abitativo degli studenti fuori sede di Unimc dopo che nel 2022 era stato inaugurato pure il rinnovato studentato Montessori (71 posti letto) che si trova in corso Cairoli.

Il tema degli alloggi per universitari vede Macerata in affanno, decisamente nelle retrovie regionali in riferimento al rapporto tra le domande presentate dagli studenti e gli alloggi su cui può contare l’Erdis. Attualmente i posti letto disponibili in città sono 389 più un altro piccolo numero non quantificato in 4 appartamenti del capoluogo. Questo dato complessivo non riguarda però unicamente studenti dell’Università di Macerata ma anche giovani che frequentano l’Accademia di Belle Arti. Con una media di domande di accesso alle residenze gestite dall’Erdis, l’ente regionale per il diritto allo studio universitario, che supera ogni anno le 900 unità. La prossima riapertura della residenza Bartolo da Sassoferrato non può che quindi essere una notizia positiva per ateneo e studenti.