Musicultura fa boom: gli ascolti su Rai 2 schizzano al 5.1% di share, un grande risultato, superiore alla media della rete nella stessa fascia oraria.

Il programma televisivo firmato da Matteo Catalano ed Ezio Nannipieri con la regia di Duccio Forzano e con Cristiano D’Agostini delegato Rai, ha offerto al grande pubblico di Rai 2 le intense emozioni delle serate finali del Festival 2023.

“Ho appreso dell’ottimo risultato degli ascolti direttamente dalla voce del vicedirettore Giovanni Anversa, che ha chiamato per congratularsi non appena sono usciti i dati, un gesto che ho apprezzato – ha commentato il direttore artistico Ezio Nannipieri – Ritengo il responso doppiamente lusinghiero, sia per i numeri in sé, sia in prospettiva, perché dimostra che c’è un pubblico cosiddetto “generalista” che, se sono valide, sa riconoscere e apprezzare le alternative rispetto a un mainstream musicale che sta ormai più nelle menti di chi lo pompa, che nei cuori di chi si ritrova ad esserne assediato. Mi piace anche sottolineare come si stia parlando di un programma che, oltre che sul carisma degli ospiti e dei conduttori, è per più di metà incentrato sulle novità e la freschezza portate dai bravissimi e sconosciuti, giovani artisti in concorso: una scommessa coraggiosa per la tv odierna, vinta sul campo, un altro dato significativo che fa ben sperare.”

Condotto per la prima volta dalla brillante coppia Flavio Insinna e Carolina Di Domenico, il programma di Rai 2, ha proposto le esibizioni live degli otto vincitori del concorso: Lamante, AmArti, Zic, Ilaria Argiolas, Cristiana Verardo, Santamarea, cecilia, Simone Matteuzzi.

Con loro i grandi ospiti: i Santi Francesi, Ermal Meta, Simone Cristicchi e Amara, Paola Turci, Fabio Concato, Dardust con l’emozionate gran finale dell’elezione dei vincitori assoluti del Festival i Santamarea.ai quali sono andati i 20 mila euro del Premio Banca Macerata.

Una grande visibilità per le Marche, che si aggiunge all’importante traino mediatico che Musicultura, con la media partnership Rai, ha svolto nei mesi scorsi in ambito nazionale nella promozione dell’immagine del territorio, che ha registrato circa 2 milioni e mezzo di radioascoltatori su Rai Radio 1 e oltre 2 milioni di utenti raggiunti con i social.

Spettacoli live, dirette streaming e radiofoniche di Rai Radio1, servizi e speciali dedicati su Tg1, Tg2, Tg3, Rai news 24 RaiTgr, Rai Italia, Gr1, Gr2, Gr3, e centinaia di articoli realizzati dalle principali testate giornalistiche che hanno seguito il Festival, il tutto condito dai numerosi contenuti web e social, sono il mix trasversale di comunicazione che Musicultura ha messo in campo anche per l’edizione 2023.

Il prossimo palcoscenico di Musicultura e delle Marche sarà il mondo, con gli oltre 120 milioni di spettatori disseminati nei cinque continenti Europa, America, Asia, Africa e Oceania, grazie alla messa in onda dello speciale su Rai Italia lunedì 17 luglio.