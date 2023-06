Diciassettesima puntata di “Ritratti… di strada”, il viaggio tra la gente della provincia del nostro fotografo Andrea Petinari. Questa settimana il suo obiettivo si è soffermato sui piccoli centri di Serrapetrona e Belforte del Chienti, e allo Sferisterio dove è andato in scena con successo il festival di Musicultura.

E così il primo ritratto è proprio di Flavio Insinna, mattatore del festival, (“Sto iniziando a prendere lezioni di musica – dice con lo Sferisterio sullo sfondo – non sono molto bravo ma ogni nuova nota che imparo festeggiamo insieme al maestro); quindi Elena Rocchetti che ha cantato alla Controra di Musicultura (“Sono laureata in Economia e lavoro come guida turistica a Casa Leopardi a Recanati. Sto studiando Canto Jazz per riuscire ad entrare in Conservatorio”); poi Sebastiano Bravi, videomaker e fotografo, attore nel tempo libero; Benedetta, Alice e Nicola che lavorano allo Sferisterio; Aleksandra, polacca, che lavora come interpete a Perugia ed è venuta a Macerata per assistere a Musicultura; a Serrapetrona troviamo Germano e Andrea, studenti di Ragioneria a Tolentino, alle prese con la maturità; Vittorio, di Caserta, da due anni abita a Visso e a 80 anni lavora ancora come carpentiere; a Belforte c’è Piero che ha una storia da raccontare: “Prendevo le montagne in affitto e ci portavo le pecore, ne avevo più di 2000 con oltre 30 cani bianchi”; e Alberto (“ho lavorato per 40 anni alla Frau, facevo salotti, poltrone e divani)”.

Ecco dieci storie maceratesi, ognuna delle quali accompagnata da una descrizione in didascalia. Al centro le persone, i loro volti, le loro emozioni, immortalate nella vita di tutti i giorni.