Maria Chiara Cera si è confermata al top in Italia. L’atleta del Centro nuoto Macerata, classe 1999, ha ben 3 titoli nazionali agli Assoluti della Fssi, la Federazione sport sordi Italia, andati in scena a Terni. Per la giovane maceratese la bellezza di 6 medaglie ai Campionati Italiani.

Anzitutto 3 ori nelle sue specialità, vale a dire i 50, 100 e 200 dorso. I tre primi posti poi sono stati impreziositi da altri tre podi: l’argento nel 50 farfalla e due bronzi nel 50 e nel 100 stile libero. Il Centro nuoto Macerata ha schierato ai blocchi di partenza anche l’atleta di Grottammare Alessia Pomili, allenata da Valeria Damiani della Pool Nuoto Sanbenedettese, in prestito per l’occasione alla squadra biancorossa. Dopo una lunga assenza per lei un argento nel 50 e nel 100 dorso, un bronzo del 200 stile e un piazzamento ai piedi del podio nel 100 stile. A Terni erano presenti i vertici tecnici della Fssi per valutare le condizioni degli atleti di interesse nazionale. La prestazioni di Cera sono valse la riconferma nella selezione azzurra, una notizia tanto scontata quanto meritata. L’atleta maceratese ha dunque festeggiato l’attesa convocazione nientemeno che per il Campionato del mondo che si terrà a Buenos Aires dal 14 al 20 agosto. Grande soddisfazione anche per il coach del Centro nuoto Macerata Mauro Antonini che accompagnerà la spedizione in qualità di direttore tecnico della Fssi.