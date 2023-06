Al via il camp estivo della Volley Academy Macerata. Sono cominciate le attività del settore giovanile biancorosso che quest’anno si spostano al campo sportivo Collevario, in via Verga. Dopo la tre giorni di inaugurazione, inizia oggi la prima di tre settimane che vede protagonisti ragazzi e ragazze dai 5 ai 15 anni per un’esperienza all’insegna del divertimento e del gioco all’aria aperta.

«Come ogni anno, ragazzi e ragazze saranno impegnati a giocare a pallavolo ma non solo, abbiamo organizzato giochi e attività per tutti – spiega l’istruttrice Lara Morresi – Le adesione stanno confermando il successo dell’iniziativa. Il camp estivo si svolge dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30, con la possibilità di fermarsi a pranzo e restare fino alle 14, grazie alla collaborazione dell’Osteria Agnese, che si occuperà di fornire i pasti per tutte le tre settimane di attività. Ci stiamo divertendo tutti molto, compresi noi istruttori, siamo una bella squadra e quest’anno abbiamo anche una novità: l’allenatrice Cinzia Destro.

Ci sono poi Alessandro Capparucci, Riccardo Mazzoleni, che è uno dei nostri istruttori del progetto scuola, Riccardo Martusciello, giocatore della Serie C e della Serie A, coach Marco Pacetti, assistente allenatore sempre della Med Store Tunit Macerata in Serie A. Devo poi ringraziare la società che ci è sempre accanto con i dirigenti Mario Ubaldini e Riccardo Lucherini, che ci aiutano in tutte le attività della Volley Academy. Le iscrizioni sono ancora aperte e siamo pronti ad accogliere chiunque voglia passare l’estate divertendosi insieme, facendo sport e giocando». Per iscriversi e restare aggiornati su tutte le news ed attività del Camp Estivo biancorosso, basta seguire il sito www.pallavolomacerata.it e le pagine social Facebook e Instagram dell’Academy. Mentre i numeri di telefono di riferimento sono: Mario – 3381204119, Lara – 3332515376.