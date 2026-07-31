Vanno in due contromano con il monopattino e vanno a sbattere, il conducente è sotto l’effetto di cannabinoidi: denunciato. E’ l’esito degli accertamenti dei carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Tolentino dopo l’incidente avvenuto il 9 giugno a San Severino.

Il giovane era alla guida del monopattino con dietro un’altra persona (estranea ai fatti), quando ha imboccato una via contromano ed è andato a sbattere. Ieri, conclusi gli accertamenti all’ospedale di Camerino, i militari hanno denunciato un giovane residente a Valfornace per guida sotto effetto di stupefacenti. Sospesa la patente.

Controlli dei carabinieri anche a Tolentino. In via del Ponte, i militari del Nucleo radiomobile del Norm hanno perquisito un giovane residente in città ed è stato trovato in possesso di due dosi di hashish (per un peso complessivo di circa 1 grammo) destinate all’uso personale. La sostanza è stata sottoposta a sequestro mentre il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Macerata come assuntore. Segnalato anche un automobilista residente a Sarnano alla guida di una Fiat Punto perché aveva con sé 3 grammi di hashish e 2,5 grammi di cocaina.