In due contromano sul monopattino,
poi l’incidente: denunciato il conducente
SAN SEVERINO - Gli accertamenti dei carabinieri. Il giovane era sotto l'effetto di cannabinoidi. A Tolentino segnalate due persone alla prefettura per possesso di droga
Vanno in due contromano con il monopattino e vanno a sbattere, il conducente è sotto l’effetto di cannabinoidi: denunciato. E’ l’esito degli accertamenti dei carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Tolentino dopo l’incidente avvenuto il 9 giugno a San Severino.
Il giovane era alla guida del monopattino con dietro un’altra persona (estranea ai fatti), quando ha imboccato una via contromano ed è andato a sbattere. Ieri, conclusi gli accertamenti all’ospedale di Camerino, i militari hanno denunciato un giovane residente a Valfornace per guida sotto effetto di stupefacenti. Sospesa la patente.
Controlli dei carabinieri anche a Tolentino. In via del Ponte, i militari del Nucleo radiomobile del Norm hanno perquisito un giovane residente in città ed è stato trovato in possesso di due dosi di hashish (per un peso complessivo di circa 1 grammo) destinate all’uso personale. La sostanza è stata sottoposta a sequestro mentre il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Macerata come assuntore. Segnalato anche un automobilista residente a Sarnano alla guida di una Fiat Punto perché aveva con sé 3 grammi di hashish e 2,5 grammi di cocaina.
Sono veramente dei deficienti con il monopattino
1) con un passeggero 2) contromano 3) drogato.
C’era un tempo di legno e di sudore,
un asse di cassetta e tre cuscinetti,
il tacco sulla ruota a far da freno,
senza veleni in corpo o nei pensieri.
Si andava dritti incontro all’orizzonte,
ginocchia sbucciate e un sorriso pieno.
Oggi il silenzio elettrico rimbomba
di fretta, di contromano e di sballo,
in due su una pedana senza anima,
con gli occhi persi e la mente che trema.
La pattuglia che ferma la corsa,
il verdetto di un test in ospedale.
Dov’è finita la spinta sincera?
Il vento che era l’unico sballo?
Resta un foglio di denuncia sul tavolo,
mentre il vecchio legno in cantina
ancora sogna la legge del cortile.
(Gemini AI)