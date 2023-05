Una panchina rossa allo stadio

E’ stata inaugurata ieri pomeriggio al campo sportivo Nello Crocetti di Casette Verdini una panchina rossa contro la violenza sulle donne.

L’iniziativa voluta dalla Figc è stata abbracciata dalla società Casette Verdini e dal Comune di Pollenza. La panchina è stata scoperta prima della partita tra il Casette Verdini e l’Aurora Treia e ha rappresentato un momento di riflessione e sensibilizzazione nei confronti delle tematiche di genere, in un luogo, come lo stadio, ad alta presenza maschile. Presenti alla cerimonia di inaugurazione il presidente del comitato regionale Ivo Panichi, del vice Gustavo Malascorta, del garante per i diritti della persona, l’avvocato Giancarlo Giulianelli, il presidente della società sportiva Pasquali Paolo Pasquali e il sindaco di Pollenza Mauro Romoli con l’assessore allo sport Marco Ranzuglia.

La partita è poi finita con un largo successo dell’Aurora Treia (6-0) che ha consolidato il secondo posto nel girone B di Promozione. Il Casette Verdini resta invece fuori dalla zona play off.