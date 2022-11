I Simply Red a Macerata il 28 giugno

GRANDE MUSICA - La storica band di Mick Hucknall la prossima estate sarà in Italia per 5 concerti. Una delle tappe del tour europeo è lo Sferisterio. L'assessore Riccardo Sacchi: «Concerti come questo creano una significativa ricaduta in termini di immagine, economici e di incoming turistico per la città. Ci saranno altre sorprese»

C’è anche Macerata fra le 5 date italiane che vedranno la storica band di Mick Hucknall in un live che si annuncia già sold out. Dopo un 2022 stellare che ha visto la band esibirsi in 73 spettacoli davanti a oltre 600.000 persone in tutta Europa, i Simply Red hanno annunciato oggi una serie di spettacoli estivi europei per il 2023 che li porterà ad esibirsi in 5 concerti in Italia. Il 28 giugno saranno allo Sferisterio di Macerata che entra così fra le 29 località europee che vedranno i Simply Red esibirsi in 11 paesi e ad eseguire tutti i loro successi per confermare la loro reputazione come uno dei migliori live di oggi. Le altre tappe in Italia sono Lucca, Marostica, Stupinigi e Trani.

«Io e la band non vediamo l’ora di tornare in Europa la prossima estate per esibirci. Questo tour è tutto incentrato sul groove», spiega Mick Hucknall. Il pubblico italiano potrà ascoltare tutti i loro classici più amati, tra cui “Stars”, “Holding Back The Years”, “Fairground” e “Money’s Too Tight To Mention”. Mick Hucknall è il cantautore e bandleader dei Simply Red sin dall’inizio nel 1985, aiutato dal sassofonista di lunga data Ian Kirkham dal 1986. L’attuale formazione è la stessa dal 2003 e in questo nuovo tour suonerà tutte le principali hits del gruppo. Prevendite Radio Monte Carlo dalle 10 di giovedì 10 Novembre alle ore 23.59 di venerdì 11 novembre. Aperture vendita generale da sabato 12 novembre.

Esprime soddisfazione l’assessore agli eventi Riccardo Sacchi: «Sono orgoglioso di poter annunciare con largo anticipo quello che sarà un evento di respiro internazionale per l’estate maceratese. I Simply Red e il suo frontman, Mick Hucknall saliranno sul palco della nostra arena, uno dei 5 luoghi italiani scelti dalla band per i loro entusiasmanti concerti, e saranno tra gli appuntamenti di rilievo di Sferisterio Live 2023. Questo a dimostrazione che il lavoro portato avanti in questi ultimi due anni dall’assessorato agli Eventi ha fatto centro, consolidando la capacità di Macerata di organizzare grandi avvenimenti in grado di valicare i confini nazionali. Alla luce dei risultati fin qui ottenuti, posso con certezza affermare che la formula adottata ha fatto sì che la nostra città sia ormai parte integrante del circuito musicale nazionale e internazionale. Avere allo Sferisterio i Simply Red significa aver vinto una sfida che ha rappresentato un grande sforzo anche organizzativo e che creerà una significativa ricaduta in termini di immagine, economici e di incoming turistico per la città. Non ci rimane che attendere per poter godere del concerto della popolare band pop soul britannica che nella splendida cornice dello Sferisterio sarà uno degli eventi indimenticabili dell’estate 2023, in attesa delle prossime sorprese».

(redazione CM)