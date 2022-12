CIVITANOVA - Il capogruppo del Pd pone l'attenzione sul ritardo dei lavori nell'area verde del lungomare sud: «Dovevano terminare a fine agosto»

Giardini e parco giochi del lungomare sud, il consigliere del Pd Francesco Micucci pone l’attenzione sul ritardo dei lavori: «dovevano terminare a fine agosto, siamo il 30 dicembre e lì è una giungla».

Il riferimento è al parco giochi di legno “Norma Cossetto” di via Cavour: all’inizio dell’estate lo scorso 7 giugno il parco è stato transennato per la realizzazione del “parco delle altalene” per il quale il comune ha stanziato nel 2021 350mila euro. I lavori sono iniziati a giugno e dovevano terminare entro 80 giorni. Nel frattempo però è stata approvata anche una variante suppletiva con una spesa in più di 30mila euro. Ma al momento gli unici lavori che sono stati effettuati è lo smantellamento della pavimentazione e il taglio di numerosi alberi frondosi che facevano ombra nel parco che era il preferito dai bambini per via della vicinanza al centro e per il numero di giochi presenti. Micucci usa l’ironia per chiedere conto dei ritardi: «il nostro sindaco ed i suoi assessori sono riusciti a devastare un parco dove tanti bambini di Civitanova andavano a giocare in estate e in inverno – dice Micucci – Avevano fatto entrare le ruspe prima delle elezioni promettendo che in pochi giorni la città avrebbe avuto un parco nuovo e bellissimo, giusto per raccattare qualche voto; invece anche in questo caso hanno ingannato i civitanovesi. Siamo il 30 dicembre ed è ancora una giungla. Cara Befana, non portarci solo carbone, mettici le mani tu su questo parco, perché se aspettiamo Ciarapica, campa cavallo».