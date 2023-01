PORTO RECANATI - Cinque figure tecniche hanno preso servizio in diversi settori, due sono in convenzione con altri enti

Nuove assunzioni al Comune di Porto Recanati, si tratta di cinque nuove figure (due in convenzione con altri comuni) che l’amministrazione del sindaco Andrea Michelini ritiene necessarie per iniziare a completare l’organico. Nei primi quindici mesi dell’amministrazione sono state constatate «le criticità di ogni settore e l’efficacia dell’agire della propria macchina amministrativa», «al fine di implementare il piano organico del personale, ridotto a causa di pensionamenti e trasferimenti che non consentivano una piena funzionalità dell’organizzazione dell’ente», il Comune «ha provveduto all’assunzione di varie figure professionali già operative da alcuni giorni. Tali assunzioni, che solo per una parte coprono posti vacanti, costituiscono una prima fase di riorganizzazione delle risorse umane impiegate nei vari settori del nostro Comune e consentiranno un impiego più razionale delle risorse con l’obiettivo di apportare le maggiori competenze possibili nei vari ambiti e con la auspicata finalità di elevare al massimo il livello di efficienza ed il grado di organizzazione degli uffici». I nuovi assunti sono un istruttore direttivo tecnico per l’Ufficio tecnico (in convenzione con il comune di Monte San Giusto), un istruttore tecnico amministrativo sempre per l’Ufficio tecnico (in convenzione con il comune di Recanati), un istruttore direttivo amministrativo per il settore Turismo e Servizi sociali, un istruttore direttivo contabile per l’Ufficio Ragioneria, un istruttore vigilanza per il comando della Polizia locale.