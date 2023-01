CONTI - Dimitri Papiri, già candidato consigliere, raffronta i pagamenti 2022 per gli avvocati estrapolati dalla Banca d'Italia: l'amministrazione costiera ha speso 244mila euro. Macerata 120mila, Pesaro 114mila, Ancona 141mila ed Ascoli appena 32mila euro. «Credo che un'occhiatina la Corte dei conti dovrebbe darla»

di Laura Boccanera

«Il Comune di Civitanova ha speso nel 2022 244.686 euro di spese legali, ma la media annuale di solito è anche più alta e si aggira sui 300mila euro annui. In 5 anni l’amministrazione Ciarapica ha in pratica speso per gli avvocati oltre 1 milione di euro».

A dirlo è Dimitri Papiri, già candidato consigliere e da sempre attento censore dei numeri del bilancio. Papiri ha analizzato attraverso i dati ripresi dalla banca dati del Siope, il sistema informativo delle informazioni sugli enti pubblici della Banca d’Italia. Attraverso la griglia di inserimento dati infatti è possibile estrapolare entrate o pagamenti di un qualsiasi ente e raffrontarlo voce per voce. Un “esperimento” fatto da Papiri che ha potuto così vedere come Civitanova è la più “spendacciona” delle Marche nel fare affidamento ad avvocati esterni. Spende più di Pesaro (114.767 euro), più di Ascoli (appena 32mila euro), il doppio di Macerata (120.306 euro) e addirittura più del capoluogo di provincia Ancona che spende appena 141.286 euro che però ha più del doppio degli abitanti. E addirittura il raffronto con alcuni comuni extra regionali vede ancora Civitanova in testa: ad esempio Pescara spende 109.341 euro di spese legali.

«Questi dati sono a prova di smentita – spiega Papiri – altrimenti si dovrà dichiarare di aver trasmesso dati falsi alla Banca d’Italia e sono sotto gli occhi di tutti, basta cercarli. E la cosa bella è che la cifra di quest’anno è addirittura inferiore alla media degli ultimi 5 anni che è di circa 300mila euro annui. Non sono gli incarichi conferiti durante l’anno, ma i pagamenti effettivamente sostenuti nell’anno per le tranche di lavoro degli avvocati, altrimenti l’impegno di spesa per le consulenze è addirittura maggiore. Credo che un’occhiatina la Corte dei conti dovrebbe darla visto che con simili cifre ci si paga uno studio di livello in esclusiva. Spendere 8 volte quello che spende Ascoli Piceno in parcelle è la fotografia sintetica di una classe dirigente “incredibile” ».