Frane, allagamenti e una voragine:

Matelica in ginocchio per il maltempo

SOS - In azione Protezione civile, operai comunali, forze dell'ordine per far fronte a numerosi danni di questo pomeriggio

15 Settembre 2022 - Ore 21:20 - caricamento letture

A causa delle forti piogge delle ultime ore, a Matelica si sono verificati allagamenti e frane per la grande quantità d’acqua caduta. I problemi maggiori sono stati segnalati nelle campagne e nelle frazioni. Spuntata anche una voragine nella strada che collega le frazioni Crinacci e Peschiera Disagi si sono registrati anche in centro. Problemi che hanno richiesto l’intervento di squadre di operai del Comune, polizia locale, Protezione civile, forze dell’ordine.

In queste ore gli interventi sono in corso nelle zone più colpite. Il Comune raccomanda la massima attenzione soprattutto sulle strade rese scivolose dal fango e ostruite da eventuali ostacoli trasportati dall’acqua. «La macchina comunale è al lavoro fin dalle prime piogge di oggi pomeriggio – spiega il vicesindaco e assessore alla Sicurezza e alla Viabilità Denis Cingolani – purtroppo i disagi sono diffusi un po’ in tutto il territorio comunale, per cui la mole di interventi da fare è importante. Cercheremo di provvedere alle varie problematiche più velocemente possibile, siamo tutti impegnati in questa direzione e ci tengo a ringraziare fin da ora tutti coloro che si stanno dando da fare sotto la pioggia e al buio». Non solo Matelica, il maltempo di questo pomeriggio ha causato tanti danni anche sulla costa, tra alberi caduti, anche su strade e la recinzione di una casa e allagamenti (a Porto Recanati un sottopassaggio è stato invaso dall’acqua). Problemi per il maltempo anche a Camerino e a Sarrocciano di Corridonia. Decine e decine gli interventi dei vigili del fuoco.



