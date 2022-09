«Bilancio disastroso a Montefano,

non era stata diramata l’allerta meteo»

NUBIFRAGIO - La sindaca Barbieri alla conta dei danni: «Smottamenti, allagamenti, case isolate, ponti inagibili e strade chiuse»

16 Settembre 2022 - Ore 17:31 - caricamento letture

Anche il territorio comunale di Montefano ha subito danni ingenti a causa della violenta pioggia di ieri pomeriggio. Smottamenti, allagamenti, case isolate, ponti inagibili e strade chiuse.

L’Ufficio Tecnico del Comune ieri sera ha provveduto in emergenza a chiudere le strade in Contrada Fratte, Contrada Casone, San Biagio e nei pressi dell’Aerodromo. «Nessuna allerta meteo era stata diramata dalla Regione, lasciandoci sconcertati di fronte alla violenza di quella che avrebbe dovuto essere una normalissima precipitazione piovosa» afferma Angela Barbieri, sindaco di Montefano.

«Stamattina, dopo un’attenta e scrupolosa rilevazione sul territorio da parte del sindaco insieme all’ufficio tecnico del Comune, si è deciso di confermare la chiusura delle strade in Contrada Fratte e Contrada Casone, aggiungendo, purtroppo, anche quelle in località Paganuccia e Selvaleone – si legge nella nota del Comune -. Tre i ponti non transitabili, in località Casone, Selvaleone ed Intriglione. Le balaustre ed i cordoli di sostegno sono stati divelti dalla violenza dell’acqua». «Un bilancio disastroso, in più poco fa la Regione ha diramato una allerta meteo per oggi pomeriggio, speriamo non si ripeta quello che si abbattuto ieri sulle Marche – conclude Angela Barbieri – .Abbiamo raccomandato ai cittadini di spostarsi con attenzione e solo se necessario. Intanto continuiamo a fare la conta dei danni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA