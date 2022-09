«Ce la stiamo mettendo tutta

per la messa in sicurezza delle strade»

MATELICA - Il vicesindaco Cingolani dopo l'ondata di maltempo: «Sono momenti delicati e complessi, dove tutta la macchina comunale è in piena attività». Rinviata la tradizionale fiera di Sant'Antonio di domani

16 Settembre 2022

«Sono momenti delicati e complessi, dove tutta la macchina comunale è in piena attività. Il tutto per cercare di limitare i problemi, ma soprattutto per la messa in sicurezza delle strade a tutela dei nostri concittadini». Sono le parole del vicesindaco di Matelica Denis Cingolani, che fa il punto sull’ondata di maltempo che si è abbattuto sul territorio comunale da ieri notte. Smottamenti, allagamenti, alberi in mezzo alla strada e anche una voragine nella strada che collega le frazioni Crinacchi e Peschiera.

Interessate soprattutto le zone di campagna. E così proseguono senza sosta, gli interventi degli operai comunali e della Protezione civile nelle aree più colpite. Un lavoro ininterrotto sotto la pioggia e al buio per garantire una risoluzione dei problemi veloce in tutte quelle zone allagate o invase dal fango e dai detriti.

«Come se non bastasse dopo la bomba d’acqua di ieri pomeriggio il maltempo è continuato con una seconda scarica nella notte – commenta Cingolani -. Sono momenti delicati e complessi, dove tutta la macchina comunale è in piena attività. Il tutto per cercare di limitare i problemi, ma soprattutto per la messa in sicurezza delle strade a tutela dei nostri concittadini. Ci scusiamo sin da ora se saranno riscontrati dei piccoli disagi nella giornata di oggi. Le nostre squadre ce la stanno mettendo tutta e a loro vanno i più vivi ringraziamenti per il loro estremo impegno».

Intanto, la tradizionale fiera di Sant’Adriano prevista per domani è ufficialmente sospesa e rinviata «ad altra data a causa della gestione dell’emergenza maltempo e anche in considerazione – spiega il Comune – delle previsioni meteo che prevedono pioggia per tutta la giornata con possibilità di forti temporali. Molto probabilmente la fiera sarà riprogrammata per sabato 1° ottobre».

