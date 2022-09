Bomba d’acqua a Camerino (Foto)

Diverse strade bloccate (Video)

Tre frazioni sono rimaste isolate

MALTEMPO - In alcuni garage ci sono due metri d'acqua. Diverse le frane in vari punti del territorio comunale. L'assessore Stefano Falcioni: «Siamo messi maluccio ma con la Provincia stiamo intervenendo per risolvere»

16 Settembre 2022

AGGIORNAMENTO DELLE 20,30 – Chiusa al transito in direzione Muccia la provinciale tra Camerino e Muccia per una frana. La comunale Caselle Ponte della Cerasa è transitabile solo fino alla Caserma dei vigili del fuoco.

Sul posto i carabinieri che indirizzano a percorsi alternativi gli automobilisti. Smottamenti anche a Morro, lungo la strada che da Camerino conduce alle Caselle. La Varanese, nella zona che costeggia il rione Vallicelle è coperta da uno strato di fango. Il servizio viabilità dell’Anas sta rimuovendo I detriti che ricoprono le principali strade all’interno dell’abitato tra Le Mosse, Madonna delle Carceri e via D’Accorso.

***

Bomba d’acqua a Camerino: strade bloccate, garage allagati con due metri d’acqua, smottamenti e frane in diverse località. Il maltempo si è abbattuto in maniera feroce sulla città ducale tra le 15,30 e le 16,30 causando molti danni. «Siamo messi maluccio – dice l’assessore Stefano Falcioni -. Ora mi trovo davanti ad una abitazione dove c’è il garage sommerso da un metro e mezzo d’acqua, a Montagnano. Stiamo lavorando con la Provincia e siamo a pieno regime per ripristinare la situazione. Certo, siamo preoccupati dall’allerta meteo prevista per domani».

A Camerino il maltempo ha provocato frane e allagamenti sulle strade. «Abbiamo avuto parecchie strade danneggiate con frane e smottamenti – continua Falcioni -, stiamo intervento per risolvere. Poi abbiamo tre frazioni (Valle San Martino, Sellano, Mistrano) che sono rimaste isolate e stiamo intervenendo e dovremmo essere in dirittura d’arrivo per risolvere la situazione. Poi ci sono stati problemi con viabilità su varie strade, come in località Le Grazie nei pressi degli impianti sportivi che sono stati irraggiungibili per un po’ e anche lì siamo riusciti a intervenire in modo abbastanza rapido anche grazie alla Provincia». Anche i vigili del fuoco sono al lavoro con numerosi interventi a Camerino. Tra le strade dove si sono verificate frane c’è la Sp 94 e la strada che da Sfercia sale a Camerino. Allagati i depositi della Pasta di Camerino, allagati gli impianti sportivi in località Le Calvie. Vigili del fuoco al lavoro anche all’Erdis di Camerino nella zona del collegio universitario.



