Caro energia,

credito d’imposta per le aziende

«Va assolutamente potenziato»

ECONOMIA - Confartigianato Imprese Macerata ha conteggiato da una sua statistica interna che avrà un valore medio di 260 euro: «Troppo esiguo rispetto ai rincari»

Il caro energia è la questione che più di tutte accende l’agenda autunnale del mondo produttivo. Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo è al fianco delle aziende per supportarle in questo momento, mettendole anche in contatto con le opportunità offerte a livello legislativo per affievolire la morsa dei rincari.

Tra le misure in campo, c’è l’agevolazione del credito d’imposta sull’energia, che il dl Aiuti ha introdotto per il II trimestre 2022. Possono beneficiarne tutte le imprese non energivore con contatore di potenza pari o superiore a 16,5 kilowatt, che abbiano constato che il proprio costo in bolletta per kilowatt del primo trimestre 2022 sia superiore del 30% al costo del 2019. Il consumo deve essere reale e non stimato. Il consumatore ha diritto a detrarre tale credito di imposta fino al 31dicembre 2022.

Il credito d’imposta attribuito è pari al 15% della somma della materia energia delle fatture di consumo di aprile, maggio e giugno 2022. «Il provvedimento – il giudizio di Confartigianato Mc, Ap, Fm – è stato migliorato e potenziato rispetto alle passate stesure, anche se dobbiamo constatare che alla fine ai consumatori arriverà un aiuto ancora troppo eseguo. Da una proiezione generale su un campione di nostre aziende, la media del credito d’imposta sarà di circa 260 euro. Una misura che in questa fase così delicata andrebbe sicuramente potenziata».

Chiunque fosse interessato a conoscere il valore di tale agevolazione per la propria azienda e tutte le opportunità del momento in fatto di energia, può contattare lo Sportello Energia e Gas di Confartigianato Interprovinciale ai seguenti recapiti: +390733366228 o a.muratori@confartigianatoimprese.org.

