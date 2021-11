Covid, il sindaco Pezzanesi

dimesso dall’ospedale

TOLENTINO - Il primo cittadino oggi pomeriggio ha fatto rientro a casa dopo dieci giorni di ricovero

E’ stato dimesso oggi pomeriggio il sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi, che era stato ricoverato all’ospedale di Macerata lo scorso 16 novembre, qualche giorno dopo (13 novebre) che aveva scoperto di essere positivo al Covid. In un primo momento Pezzanesi aveva detto di stare bene, di avere avuto solo alcuni sintomi tipo un normale raffreddore e per questo aveva deciso di fare un tampone (poi risultato positivo). Alcuni giorni dopo però il primo cittadino è stato ricoverato. Aveva spiegato che si è trattata di «una precauzione». Data la positività del sindaco era stato effettuato uno screening sui dipendenti del Comune e non erano emersi altri contagi. Pezzanesi nel corso del suo ricovero in ospedale si è sottoposto a tutti i controlli e alle cure necessarie e oggi pomeriggio, dopo dieci giorni in ospedale, è stato dimesso intorno alle 17 e ha potuto fare rientro a casa. Nelle Marche anche oggi si sono registrati numerosi nuovi casi: 575, che è un record per quanto riguarda i casi nelle ultime settimane.



