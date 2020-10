IL BOLLETTINO del servizio Sanità - Esaminati 469 tamponi nel percorso nuove diagnosi, circa un terzo rispetto a quelli di ieri. Contagi in ogni provincia: 5 nel Maceratese. In due giorni sono state ricoverate 10 persone per un totale di 55. Crescono le quarantene: più 356 rispetto a 24 ore fa

AGGIORNAMENTO DELLE 16,30 – Continuano ad aumentare i ricoveri nelle Marche e in quarantena sono finite 356 persone in più rispetto a ieri. E’ quanto comunica il Servizio sanità con il secondo bollettino di giornata. I ricoverati ad oggi sono 55, ieri erano 50 e l’altro ieri 45. Di questi 5 sono in terapia intensiva (1 in meno di ieri). Quanto alle persone in isolamento, nelle Marche si è arrivati a quota 4.277. Nel Maceratese sono salite a 893, 82 in più rispetto a ieri. Di questi 778 sono asintomatici e 115 sintomatici, 14 gli operatori sanitari. Le altre quarantene: 1.127 sono nell’Anconetano, 789 nel Pesarese, 738 nel Fermano e 730 nell’Ascolano.

***

Sono 37 i nuovi casi di Coronavirus nelle Marche. E’ quanto comunica il servizio Sanità della Regione Marche dopo l’esame nelle ultime 24 ore di 837 tamponi: 469 nel percorso nuove diagnosi e 368 nel percorso guariti. Un calo di contagi che però va di pari passo con il basso di numero di test effettuati, circa un terzo rispetto a quelli di ieri, quando erano stati 1438 nel percorso nuove diagnosi. I nuovi contagi sono stati registrati: 21 nella provincia di Ancona, 5 in provincia di Macerata, 7 nella provincia di Fermo, 2 in provincia di Ascoli Piceno e 2 in provincia di Pesaro Urbino. «Questi casi – spiega il servizio Sanità – comprendono soggetti sintomatici (11 casi rilevati), contatti in setting domestico (9 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (4 casi rilevati), 1 rientro dalla Tunisia, 2 casi riscontrati dallo screening realizzato nel percorso sanitario, contatti in setting lavorativo (2 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/divertimento (2 casi rilevati), 1 contatto in setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (2 casi). Di 3 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche».