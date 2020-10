IL BOLLETTINO - Nelle ultime 24 ore esaminati 449 tamponi del percorso nuove diagnosi: contagi in tutte le province. Tre quelli nel Maceratese. Salgono gli isolamenti, così come i ricoveri: da 30 a 34. Stabili le terapie intensive

AGGIORNAMENTO DELLE 15,45 – Crescono le persone in quarantena nelle Marche: rispetto a ieri ce ne sono 218 in più, per un totale di 2.767. Aumentano, seppur di poco i ricoveri: da 30 a 34 in un giorno. Tra questi resta stabile il numero delle persone in terapia intensiva: 6. E’ quanto emerge dal secondo bollettino di giornata del Servizio sanità dell’Asur. Quanto alle persone in isolamento, ce ne sono: 659 nell’Anconetano, 677 nel Pesarese, 490 nel Maceratesi (più 45 rispetto a ieri), 390 nel Fermano e 551 nell’Ascolano.

***

Sono 22 i nuovi casi di Coronavirus nelle Marche. E’ quanto ha comunicato il Servizio Sanità della Regione nel consueto bollettino di giornata dopo l’esame nelle ultime 24 ore di 716 tamponi: 449 nel percorso nuove diagnosi e 267 nel percorso guariti. I contagi sono stati registrati: 7 nel Fermano, 6 nell’Ascolano, 4 nell’Anconetano, 3 nel Maceratese, 1 nel Pesarese e 1 fuori regione. Casi che comprendono «6 soggetti sintomatici, 3 contatti in ambito domestico, 2 contatti stretti di casi positivi, 3 rientri dall’estero (Albania, Romania, Pakistan), 1 caso riscontrato dallo screening realizzato in ambito scolastico/formativo, 2 casi registrati dallo screening nel percorso sanitario, 2 casi rilevati dallo screening effettuato in ambito comunitario/assistenziale, 1 caso registrato in ambiente di vita/divertimento e 2 casi in fase di verifica», precisa la Regione. Salgono quindi a 1.345 i positivi nella provincia di Macerata dall’inizio emergenza, i casi totali in regione sono 8.148 a fronte di 148.995 tamponi analizzati da inizio pandemia.