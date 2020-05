IL BOLLETTINO - Due i positivi nel Maceratese. Il Gores rassicura: «Si prosegue nel buon andamento in termini di contenimento del contagio»

Primo bollettino di giornata del Gores, sono 321 i tamponi analizzati nei laboratori marchigiani nelle ultime 24 ore (il numero più basso dal 15 marzo) e 11 i nuovi casi di coronavirus registrati di cui otto nell’Anconetano, due nel Maceratese, uno nel Pesarese, zero nel Fermano e nell’Ascolano. «A queste analisi si aggiungono quelle effettuate sui tamponi dei percorsi guariti e sierologici. Il dato delle nuove diagnosi e il numero assoluto dei positivi conferma che si prosegue nel buon andamento in termini di contenimento del contagio», comunica il Gores. Il rapporto odierno tra positivi e test effettuati è in crescita rispetto a ieri (3,4% contro 2,9%) scende di pochissimo l’incidenza complessiva dall’inizio dell’emergenza (11,97% ieri, 11,92% oggi). In totale i contagi in regione salgono a 6.678 su 55.998 tamponi svolti dall’inizio dell’emergenza.

(Servizio in aggiornamento)