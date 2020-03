L'ANNUNCIO dell'Asur, consente di caricare supporti in formato cartaceo-video che siano di aiuto per i pazienti con disturbi del linguaggio, delle funzioni esecutive e dell’apprendimento

«In considerazione dell’importanza di supportare le famiglie in questo momento di forte criticità, le logopediste e neuropsicomotriciste dell’Asur Marche, che operano nelle equipe Umee e nelle Uoc di Medicina Riabilitativa di tutte le Aree Vaste, coordinate dalla dottoressa Giovanna Diotallevi, dirigente Professioni sanitarie della riabilitazione, e dal dottor Claudio Sorgi, area Comunicazione e Formazione, hanno realizzato la piattaforma Formaker Faddy – Faddy Junior che consente di caricare supporti in formato cartaceo e/o video che siano di aiuto per i pazienti con disturbi del linguaggio, delle funzioni esecutive e dell’apprendimento». Ad annunciarlo l’area comunicazione Asur. «I materiali che possono essere scaricati dagli utenti sono protetti da chiave di accesso e password che ciascun professionista comunica alla famiglia interessata; i file sono codificati e non c’è nessun riferimento agli utenti. Le famiglie sono inoltre supportate telefonicamente dai professionisti di riferimento per ogni quesito sia relativo all’accesso che alle attività da svolgere. Il materiale è pensato per le esigenze del singolo paziente, in modo che ciascuno possa continuare a sentirsi preso in carico proseguendo la riabilitazione, importante per consentire ai bambini di fare progressi aiutati da un ambiente domestico e familiare. La tecnologia della piattaforma Fad, ulteriormente sviluppata di contenuti e di sistemi di monitoraggio, potrebbe rilevarsi uno strumento utile nel follow up o come riabilitazione a distanza in alcune fasi del percorso riabilitativo e per alcune specifiche aree di intervento».