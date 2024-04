di Alessandra Pierini (video Gabriele Censi)

Buone intenzioni e belle idee non trovano riscontro se non vengono comunicate con le parole giuste. E’ l’idea alla base del percorso che propone Paolo Borzacchiello, uno dei massimi esperti di intelligenza linguistica. Da oltre quindici anni si occupa di studio e divulgazione di tutto ciò che riguarda le interazioni umane e il linguaggio.

Autore di bestseller e podcast di successo, consulente e divulgatore, è il co-creatore di Hce, Human Connections Engineering, la disciplina che studia le interazioni umane. Ogni anno forma migliaia di persone in aula e segue la formazione di aziende, imprenditori e manager in tutto il mondo.

Ieri sera, Borzacchiello è arrivato a Macerata dopo un infinito (a causa di ritardi accumulati) viaggio in treno da Brescia. L’anteprima del suo tour “Bada come parli”, stesso titolo del suo nuovo libro, curata da Roi Group ha richiamato a Macerata spettatori da ogni parte delle Marche. Nel teatro Lauro Rossi gremito in ogni spazio, Borzacchiello ha proposto i suoi pilastri per cambiare il linguaggio e di conseguenza le relazioni con gli altri e persino il nostro modo di affrontare la vita. «Le relazioni producono chimica. Se cambi modo di parlare cambi il senso di te. Questa è la relatività linguistica».

In un approccio che sembra quasi spontaneo ma nasconde un sapiente mix tra neuroscienze e comicità, solo sul palco, con lo sfondo di immagini corredate da slogan di una concretezza quasi disarmante, Borzacchiello ha fatto sì ridere e partecipare il pubblico ma ha fatto anche riflettere passando dalla presentazione di tecniche di difesa verbale al potere delle domande che possono rovinarti la vita fino al rapporto tra uomini e donne che ha spiegato grazie al diverso funzionamento del cervello maschile e femminile.

«Siamo analfabeti funzionali involontari – ha spiegato – ma siamo programmati per essere meglio di così. Spesso basta modificare il nostro modo di usare le parole o parlare come mangiano gli altri, mettendosi nei loro panni, per avere un effetto completamente diverso». Continui i riferimenti alla sua vita, alla sua esperienza di padre di due ragazze e al divorzio dalla moglie. Per chi non è riuscito a trovare un biglietto per la serata, il consiglio essenziale: «Prima di parlare, diamoci il tempo per pensare a qual è il nostro obiettivo. Poi come diceva Wittgenstein, nel dubbio meglio tacere»

Poi tutti e tutte in coda per l’immancabile firmacopie.

«Macerata rappresenta il luogo ideale per inaugurare questo tour. Siamo entusiasti di regalare alla città un evento che celebra la cultura e l’intelligenza comunicativa» afferma Marcello Mancini di Roi Group, che con i suoi grandi eventi a Milano ospita da oltre 13 anni i più importanti speaker internazionali sui temi del business e della crescita personale. «È un privilegio poter assistere alla data zero di ‘Bada a come parli’ e sono certo che gli spettatori trarranno grande ispirazione e insight applicabili sia nella loro vita personale che professionale»

«Con Paolo abbiamo fatto tante cose in giro per l’Italia. – continua Sara Pagnanelli, cofondatrice di Roi Group – Questo suo ultimo lavoro che porta in tour nei principali teatri italiani rappresenta il punto più alto di un successo che dura ormai da molti anni. Ascoltarlo a Macerata, in anteprima nazionale, è un regalo che facciamo alla nostra città. Vogliamo in qualche modo contribuire alla sua crescita, consapevoli che il fermento culturale non solo arricchisce, ma moltiplica le opportunità di una comunità da tanti punti di vista. Da oltre un decennio lavoriamo per diffondere la cultura della crescita personale nelle organizzazioni umane. Lo facciamo considerandola un elemento imprescindibile nella valutazione del benessere di chi vi opera a più livelli. Per questo, e forse perché abbiamo sempre fatto la nostra parte nell’opera di restituzione morale alla nostra terra d’origine, abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa, che siamo certi aiuterà a creare quell’humus culturale necessario a fare di Macerata una città vibrante, creativa e protesa al futuro».