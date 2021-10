Il manager Maurizio Fiorani

“re Mida” dei macinini da caffè (Video)

«Lavoro in squadra e largo ai giovani»

5 MINUTI CON il business man di Civitanova che ha girato il mondo ma torna sempre a casa. Sotto la sua guida, l'Eureka ha decuplicato il fatturato in sei anni

Maurizio Fiorani a

di Alessandra Pierini (video Gabriele Censi)

Sotto la sua guida, l’Eureka, azienda di Sesto Fiorentino, partecipata dalla Nuova Simonelli, ha decuplicato in 6 anni il fatturato. Maurizio Fiorani, manager di Civitanova, ha raccontato a Cronache Maceratesi la sua carriera che lo ha portato in giro per il mondo in aziende nei settori più differenti.

Ma qualcosa lo riporta sempre a casa, nelle Marche, dove trova ad attenderlo la sua famiglia. «Come dicevo sempre ai colleghi francesi, Parigi è stupenda, ma manca il mare. Il problema della nostra regione è che non siamo bravi nel marketing territoriale».

Dopo una laurea in ingegneria, si è appassionato all’economia e alle strategie aziendali. La svolta quando ha iniziato a lavorare con l’Ariston e ha cominciato a girare il mondo. Fino ad arrivare al settore dei macinini da caffè, qualcosa di molto più complesso di quanto si possa immaginare. «Se il caffè non è buono – spiega Fiorani – si dà la colpa al macinino. Ultimamente i macinini sono tecnologicamente avanzati e collegati a internet per cui dall’Italia posso tarare ad esempio la macinatura dall’altra parte del mondo».

E quando gli chiediamo come potrebbero crescere le aziende marchigiane, non ha dubbi: «Credere nei giovani». Parola di manager dalle mani d’oro.

