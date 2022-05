12 Maggio 2022

di Alessandra Pierini (video di Gabriele Censi) «Meno della metà dei malati in lista ogni anno riesce ad avere un trapianto». E' l'allarme lanciato nei giorni scorsi dal dottor Elio Giacomelli, presidente provinciale dell'Aido (Associazione italiana per la donazione di organi).Ieri Samuele Fioretti, 51enne di Macerata, morto dopo una emorragia cerebrale, ha salvato ben cinque malati e il suo gesto accende i riflettori sull'importanza del donare (leggi l'articolo). In questa intervista il dottor Giacomelli spiega cosa vuol dire dare il proprio consenso e risponde a dubbi e perplessità.