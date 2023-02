4 Febbraio 2023

Marina Salamon, una delle più importanti imprenditrici italiane, ospite della rubrica “5 minuti con…” di Cronache Maceratesi. Invitata da Marcello Mancini e Roi Group per l’evento Engaging Talks al Campus Simonelli Group racconta la sua storia – quella che l’ha portata a 23 anni, ancora studentessa all’università, a creare Altana, uno dei marchi italiani più noti in tutto il mondo – e la potenza del suo amore per la nostra terra. Poi il consiglio ai maceratesi, ai giovani e non solo agli imprenditori: «Dovreste stimarvi di più e comunicare di più. Ci sono altre realtà meno serie di voi: narratevi in modo più coraggioso perché la vostra è una terra di verità, di storia, di bellezza. Luoghi e persone che costruiscono un mito, anche imprenditoriale, e che meritano il meglio».

