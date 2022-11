25 Novembre 2022

ore 14:03

«Le parole non sono solo parole, noi siamo fatti di parole e ci determinano». A dirlo è la professoressa Natascia Mattucci, pro rettrice dell’università di Macerata che da tempo si occupa di violenza di genere ma anche del linguaggio di genere. «Dal linguaggio – spiega – passano le visioni del mondo e i rapporti tra le persone, la violenza inizia dallo sconfinamento dello spazio vitale che definisce il rispetto tra le persone».

La professoressa Mattucci ha passato in rassegna le iniziative di Unimc tra cui il piano triennale di uguaglianza di genere attraverso la didattica, la formazione e il linguaggio, un servizio di supporto e consulenza psicologica e un life coach che si chiama Benessere integrato: «Il nostro ateneo sta per attivare il Consulente di fiducia, figura di riferimento in caso di violenza». La docente sottolinea anche «un significativo silenzio nei confronti delle donne anziane e la difficoltà di persone che hanno più strumenti nel prendere consapevolezza di essere vittime di violenza». Per finire un monito ai soggetti coinvolti nella prevenzione: «Non aspettare che ci sia un caso per attivarsi».

L’intervista a Natascia Mattucci è disponibile anche in podcast su tutte le principali piattaforme dedicate ( Spreaker, Spotify, Google Podcasts, Deezer, Podcast Addict, Podchaser)