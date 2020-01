5 MINUTI CON... NOEMI VESPRINI - Congiuntura favorevole per l'ex rettore di Ancona, nato sotto il segno della Vergine. Difficoltà per la Bilancia Francesco Acquaroli. «Ceriscioli, dei Pesci, può osare» dice l'astrologa che annuncia un anno d'oro per il Capricorno

di Alessandra Pierini

Sauro Longhi, ex rettore dell’università di Ancona e possibile candidato alle regionali in caso di accordo Pd-M5s, è tra i favoriti dalle stelle per il 2020. Longhi è del segno della Vergine e, dopo il Capricorno, che ha avuto dieci in pagella dai più accreditati astrologi, c’è proprio la Vergine con voto 9. Con l’avvio del nuovo anno, senza pretese scientifiche ma come gioco, nell’anno elettorale per le Marche, abbiamo provato a fare l’oroscopo ad alcuni dei possibili protagonisti politici in campo:

«Longhi è della Vergine, number one, il 2020 per lui è un anno favorevole» ci dice l’astrologa civitanovese Noemi Vesprini. L’esperta dello zodiaco coltiva questa passione fin da bambina e ha studiato al Cida (Centro Italiano di Discipline Astrologiche) di Milano che proprio nel 2020 compie 50 anni di attività. Con lei abbiamo fatto l’oroscopo anche alla città di Macerata che, fondata il 29 agosto 1138 (il suo compleanno viene festeggiato da alcuni anni per aprire le feste del patrono), è anch’essa sotto il segno della Vergine: «Super favorita insieme al Capricorno. Sarà un buon anno per la città, la pagella dice nove». Si fanno dunque oroscopi anche su nazioni e territori: «C’è un’astrologia mondiale, l’esplosiva situazione del momento tra Usa e Iran, rispettivamente Cancro e Ariete, conferma una situazione di grande difficoltà».

Difficile invece stabilire una data di nascita per la regione Marche per la quale ci siamo dilettati a scrutare i segni dei personaggi che potrebbero essere, politicamente parlando, protagonisti del 2020: «Il presidente uscente Luca Ceriscioli è un Pesci e si trova a vivere begli aspetti astronomici, può osare». Dall’altra parte è già in campo Francesco Acquaroli per Fratelli D’Italia: «E’ della Bilancia e si trova in difficoltà, perché i pianeti nel segno del Capricorno sono in quadratura di allontanamento alla Bilancia. Può togliersi qualche sassolino non di più, la sua pagella è tre». Non è arrivata ancora la “benedizione” all’annunciata candidatura di Acquaroli da Paolo Arrigoni, plenipotenziario regionale della Lega e così andiamo a vedere il segno del commissario: «E’ dei Gemelli, voto 5, ha una piccola difficoltà con Nettuno che crea confusione, inganni, situazioni strane. Anche Trump è un Gemelli». Unica donna in esame astrologico, la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli: «E’ una Pesci, quest’anno aveva tanti pianeti favorevoli, è una donna forte con caratteristiche di terra, voto 7». Le prospettive generali per tutti sono legate a Giove, conclude Noemi Vesprini: «Il pianeta si trova nel segno del Capricorno, il segno di Saturno che è serietà e responsabilità. Ci sarà una piccola rivoluzione nell’ambito finanziario. Per tutti comunque un anno impegnativo dove tutti ci dovremo prendere le nostre responsabilità».