24 Maggio 2022

ore 10:45

di Alessandra Pierini (video Gabriele Censi) Carte che appaiono e scompaiono, si imbiancano e poi si ristampano in un soffio. Giacomo Seri di Macerata racconta come è entrato nel mondo della magia e come gli è servita a superare l'ansia. Oggi la sua passione è diventata un lavoro a tutti gli effetti ed ha anche una partita iva da prestigiatore.