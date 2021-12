Un amore nero tra Pitino e Canfaito,

Giuli: «Racconto la violenza che c’è nel mondo

e di cui sono stato vittima»

5 MINUTI CON il direttore del dipartimento Dipendenze patologiche di Macerata, autore del libro "Kristine Love. Amore nero", scritto a quattro mani con Andrea Pellegrini

17 Dicembre 2021 - Ore 09:33 - caricamento letture L'intervista a Gianni Giuli

di Alessandra Pierini (video di Gabriele Censi)

Un noir la cui trama si snoda in luoghi delle Marche dalla grande energia: la torre di Moresco (e proprio a Moresco sarà presentato oggi alle 17), la faggeta di Canfaito e il castello di Pitino ad esempio. A firmare “Kristine Love. Amore nero”, scritto a quattro mani, sono Andrea Pellegrini e Gianni Giuli, direttore del dipartimento Dipendenze patologiche di Macerata. Intervistato a “5 minuti con” ha raccontato come è nato questo libro, come ha portato tra queste pagine la sua esperienza di psichiatra e di perito Ctu.

«Ho scelto un noir perché è il genere che più permette di entrare nell’animo umano» sottolinea. Ma è anche un libro in cui c’è tanta violenza: «C’è tanta violenza in questo libro perché c’è tanta violenza nel mondo». Violenza che lo ha colpito personalmente quando il 25 novembre 2019 è stato aggredito e ferito. «Ci sono un prima e un dopo quell’episodio. Dopo ho passato due mesi infernali, sono cambiato. Per tanti anni ho avuto rapporti con persone aggressive ma mi hanno sempre rispettato, qui c’è stata una situazione particolare. A tutti gli effetti ho rischiato di morire». “Amore nero” è un libro che arriva nelle librerie a meno di un mese dalla giornata contro la violenza sulle donne. «E’ un problema della società – sottolinea Giuli – viviamo in un paese in cui la donna è rispettata rispetto ad altri, ma questi episodi accadono lo stesso. capita quando ‘uomo ha un senso enorme del possesso e temo che questo possa derivare dal messaggio di questa società che ci fa credere che tutto è possibile. In questo contesto il nostro libro vuole essere un messaggio di riflessione sulla natura umana».

