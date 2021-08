La scelta di Mauro Pelagalli (Video)

«Portare l’esperienza nel policlinico

in un ospedale di provincia»

CIINQUE MINUTI CON il primario di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Macerata: dalla decisione di diventare medico, all'esperienza romana per poi tornare nel Maceratese

Il dottor Mauro Pelagalli durante l'intervista negli studi di Cronache Maceratesi

di Alessandra Pierini (video di Gabriele Censi)

Mauro Pelagalli, primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Macerata, racconta come ha deciso di iscriversi a Medicina, la sua esperienza a Roma e al policlinico Gemelli e la decisione di tornare in provincia, prima nell’ospedale di San Severino e poi a Macerata.

«Macerata è stata molto recettiva – ha detto ai microfoni di Cronache Maceratesi – qui volevo portare un polo che fosse simile al Gemelli, più piccolo ma con la stessa dignità. Oggi l’Ostetricia è a un livello altissimo, io mi sono dedicata alla parte oncologica e a Macerata lavoriamo in un gruppo che secondo me è molto forte. Macerata ha tutte le potenzialità per essere il secondo ospedale delle Marche». Nel rivelare il suo rimpianto e le sue speranze per il futuro, conclude con un consiglio ai giovani e alle giovani che volessero diventare medici.

