23 Novembre 2022

ore 13:31

caricamento letture

Patrizia Peroni, vice questore della Polizia di Stato e dirigente della Divisione anticrimine della Questura di Macerata è la protagonista di questa puntata di “5 minuti con”. La poliziotta è infatti in prima linea ogni giorno nella lotta alla violenza contro le donne e fa un quadro della situazione nazionale: «Dobbiamo lavorare molto sul numero oscuro, cioè sulle donne che non vengono a segnalare il loro caso». Peroni evidenzia anche le attività di sensibilizzazione, nei luoghi pubblici e nelle scuole, ma anche le misure messe in atto tra le quali quella che vede la Questura di Macerata prima nelle Marche nella sottoscrizione del protocollo Zeus: «Sarà firmata dal questore Vincenzo Trombadore e da Sandro Parcaroli, sindaco di Macerata che è il Comune capofila. Quando il questore emette un ammonimento per uomini autori di violenza, potrà indicare nel decreto il percorso dello sportello inaugurato l’11 novembre, un percorso che il soggetto ammonito può fare, su base volontaria e completamente gratuito».

Poi l’appello ad essere uniti nella lotta alla violenza femminile che riguarda tutti: «Il contrasto alla violenza va fatto in rete, ciascuna istituzione deve debordare, la polizia diventa psicologo e l’infermiera al pronto soccorso ci segnala situazioni non chiare. E’ un lavoro di coscienza che dobbiamo fare tutti, penso ad esempio ai vicini di casa e a chiunque può essere d’aiuto».

L’intervista a Patrizia Peroni è disponibile anche in podcast su tutte le principali piattaforme dedicate ( Spreaker, Spotify, Google Podcasts, Deezer, Podcast Addict, Podchaser)